Barcelona genç yıldızını Leipzig’e sattı

Kontrat yenileme teklifini geri çeviren yıldız adayı kariyerine Bundesliga ekiplerinden Leipzig’de devam edecek.

Barcelona’daki geleceği bir süredir belirsiz olan Ilaix Moriba, Leipzig’e transfer oldu. Goal’ün edindiği bilgiye göre; Moriba için ilk etapta 16 milyon euro bonservis ödenecek. Bu miktarın bonuslarla birlikte 22 milyon euro’ya yükselebileceği belirtildi.

İki kulübün el sıkışmasının ardından Moriba’nın kısa süre içinde sağlık kontrolleri ve imza töreni için Almanya’ya hareket etmesi bekleniyor.

Bayern'in Sabitzer hamlesi transferi tetikledi

Moriba, Leipzig ile 4+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Transfer, Leipzig’in Marcel Sabitzer’i 16 milyon euro’ya Bayern Münih’e satmasından hemen sonra gerçekleşti.

Leipzig, Sabitzer’in satışından gelen parayı Moriba’yı kadrosuna katmak için kullanacak.

Barcelona'ya iki kez 'hayır' dedi

Barcelona, gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Ilaix Moriba ile bir süredir yeni kontrat görüşmeleri yapıyordu. Ancak 18 yaşındaki oyuncu ile Barcelona arasında tansiyon son dönemde iyice yükselmişti.

İlk teklifi reddeden Moriba’ya daha yüksek bir maaş önerisinde bulunan Barcelona, bunun yapacakları son teklif olduğunu oyuncunun menajerine bildirdi.

İkinci teklife de olumsuz yanıt veren Moriba cephesi, bu sürecin oyuncunun imajına zarar verdiği yönündeki rahatsızlıklarını da dile getirmişti.

Daha fazla oynamak istiyor

Moriba’nın adı bir süre Real Madrid ile de anılmıştı. Fakat Joan Laporta ile Florentino Perez arasında gerçekleşen görüşme sonucunda iki kulüp transfer konusunda ‘ateşkes’ anlaşması imzalamış ve Real Madrid, Moriba defterini kapatmıştı.

Geçen sezon hem A takımda, hem de Barcelona B takımında forma giyen Moriba, La Liga’da şans bulduğu 14 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.

Gösterdiği performansla takımda daha büyük bir rolü hakettiğini düşünen Gine asıllı İspanyol orta saha, teknik direktör Ronald Koeman’la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kulüpten ayrılmaya kararlıydı.

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