Barcelona gelecek sezon Camp Nou'da oynamayacak! Yeni stadyumu belirlediler

Yeni stadyumu belirlediler 1957'den bu yana iç saha maçlarını Camp Nou'da oynayan Barcelona, 2023-24 sezonunda efsane stadyumlarına veda etmek zorunda

Camp Nou yenileniyor

Barcelona 2023/24 sezonunu farklı bir stadyumda geçirecek

1957'den beri ilk kez evlerinden uzak kalacaklar

NE OLDU? Barcelona uzun bir süredir Camp Nou'yu yenilemenin planlarını yapıyor. The Athletic'in haberine göre, Katalan devi bu hedefi çerçevesinde ABD yatırım şirketleri Goldman Sachs ve JP Morgan ile anlaşmak üzere. Barcelona, efsane stadyumlarını yenilemek için 1,3 milyar sterlinlik fon alacak.

BÜYÜK RESİM: Barcelona hem Belediye Meclisi'ni hem de UEFA'yı gelecek sezon iç saha maçlarını Camp Nou'da oynamayacaklarına dair bilgilendirdi. 1957'den bu yana ilk kez evinden uzak kalacak olan Barça, 2023/24 sezonunda maçlarını Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

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