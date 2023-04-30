İtalyan golcü Zaniolo, Barcelona'nın transfer listesinde yer alıyordu.

NE OLDU? Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo için geçtiğimiz Ocak ayındaki transfer döneminde Barcelona devreye girdi.

İtalyan golcünün menajeri, Barcelona'nın oyuncusuyla ilgilendiğini, fakat ekonomik nedenlerden dolayı transfer edemediğini açıkladı.

NE SÖYLEDİLER: Claudio Vigorelli, Relevo'ya yaptığı açıklamada transferin neden gerçekleşmediğini şu sözlerle ifade etti:

"Ocak ayında Barcelona'nın listesindeydi, evet bu doğru. Onu transfer etmek istediler, ama ne yazık ki mali nedenlerden dolayı bu transfer mümkün olmadı."

BÜYÜK RESİM: Roma'nın genç yıldızı, birçok sakatlık problemleriyle uğraşmasının ardından İtalya'daki eski form düzeyine bir türlü ulaşamadı.

Taraftarlarla da arasında problem çıkan Zaniolo, forma giydiği Roma'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tuttu.

Jose Mourinho tarafından alenen eleştirilen Zaniolo, Ocak ayındaki transfer döneminde Premier Lig ekibi Bournemouth'a transfer olacakken sürpriz bir şekilde Galatasaray'ın kadrosuna katıldı.

Altı Süper Lig maçında üç gol atarak eski günlerine döneceğinin izlenimini veren İtalyan golcünün, önümüzdeki sezonlarda yeniden Avrupa devlerinin radarına girmesi bekleniyor.

Katalan devi hala büyük miktarda mali sıkıntılarla uğraşıyor ve yakın zamanda Barça TV'yi kapatma kararı verdi.

Lionel Messi'yi yeniden takıma dahil etmek isteyen İspanyol devi, öncelikle mali durumunu düzeltmenin yolunu arıyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

ZANIOLO İÇİN SIRADA NE VAR? Türkiye'de Galatasaray formasıyla goller atmaya devam ederse Avrupa'nın dev kulüpleri, 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Zaniolo'yu transfer etmek için sıraya girebilirler.