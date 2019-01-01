Barcelona, Frenkie de Jong'u resmen kadrosuna kattı
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FCBarcelona
Barcelona; PSG ve Manchester City'nin de peşinde olduğu Frenkie de Jong'un transferinde mutlu sona ulaştı.
Katalan ekibi, Ajax'ın 21 yaşındaki orta sahasını 75 milyon euro karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
🚨 Barcelona, Ajax'ın 21 yaşındaki orta sahası Frankie de Jong'u kadrosuna kattı.pic.twitter.com/9Jv52QTcyn— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 23 Ocak 2019
Sezon sonuna kadar Hollanda ekibinin kadrosunda yer alacak olan genç yıldız, 1 Temmuz'da Barcelona'ya katılacak.
Hollandalı yıldız, bu sezon Eredivisie'de çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist yaptı.