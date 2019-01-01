Barcelona, Frenkie de Jong'u resmen kadrosuna kattı

Barcelona, Ajax'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Barcelona; PSG ve Manchester City'nin de peşinde olduğu Frenkie de Jong'un transferinde mutlu sona ulaştı.

Katalan ekibi, Ajax'ın 21 yaşındaki orta sahasını 75 milyon euro karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

🚨 Barcelona, Ajax'ın 21 yaşındaki orta sahası Frankie de Jong'u kadrosuna kattı.pic.twitter.com/9Jv52QTcyn — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) 23 Ocak 2019

Sezon sonuna kadar Hollanda ekibinin kadrosunda yer alacak olan genç yıldız, 1 Temmuz'da Barcelona'ya katılacak.

Hollandalı yıldız, bu sezon Eredivisie'de çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist yaptı.