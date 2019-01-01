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Barcelona, Frenkie de Jong'u resmen kadrosuna kattı

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FCBarcelona
Barcelona, Ajax'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Barcelona; PSG ve Manchester City'nin de peşinde olduğu Frenkie de Jong'un transferinde mutlu sona ulaştı.

Katalan ekibi, Ajax'ın 21 yaşındaki orta sahasını 75 milyon euro karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Sezon sonuna kadar Hollanda ekibinin kadrosunda yer alacak olan genç yıldız, 1 Temmuz'da Barcelona'ya katılacak.

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Hollandalı yıldız, bu sezon Eredivisie'de çıktığı 16 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist yaptı.

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