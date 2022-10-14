Barcelona, El Clasico'da sahaya üzerinde şarkıcı Drake'in logosunun bulunduğu formalarla çıkacak

Barcelona, sponsorluk anlaşması gereği El Clasio'ya, üzerinde şarkıcı Drake'in logosunun bulunduğu formalarla çıkacak.

NELER OLDU? Barcelona tarihinde ilk kez formasında bir sanatçının logosunu taşıyacak. Katalan devi, Spotify ile olan sponsorluk anlaşması gereği, pazar günü El Clasico'da, üzerinde şarkıcı Drake'in logosunun bulunduğu formalarla sahaya çıkacağını duyurdu.

Barça oyuncuları aynı zamanda El Clasico için yapılacak olan antrenmanlarda formanın arka yüzünde, şarkıcının Spotify'da 50 milyar dinlenmeye ulaşmanın onuruna Drake 50 yazan, ön yüzünde ise Spotify logosu bulunan özel tasarımları giyecek.

FC Barcelona

NE SÖYLENDİ? Drake, sosyal medyadan paylaştığı gönderide bunun bir onur olduğunu söyledi ve "Gerçek gibi gelmiyor ama gerçek" şeklinde bir açıklama paylaştı.

Barcelona'nın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Juli Guiu, kulübün resmi internet sitesine işbirliği hakkında açıklama yaptı. Guiu, "Tarihimizde ilk kez, formanın ön yüzünde ana ortağımızın adını, Drake gibi uluslararası üne sahip bir sanatçı ile değiştiriyoruz. Drake, Spotify'da 50 milyar dinlenmeye ulaşan ilk sanatçı oldu ve farklı kategorilerde 4 Grammy ödülü alarak rekor kırdı."

"Bu girişim bizi dünya çapında yeni kitlelere ulaştırırken, taraftarlarımıza daha da yakınlaşmamızı sağlayan deneyimler sunabilecek benzersiz bir platform olma potansiyelimizi gözler önüne sunuyor."

FC Barcelona