Hollanda futbol camiası, Barcelona efsanesi ve eski Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Ronald Koeman'ın eşi Bartina Koeman Bodewild'in 65 yaşındaki vefatının yasını tutuyor.

"Foot Mercato" ağının haberine göre, Barcelona'nın eski oyuncusu ve teknik direktörünün ailesi bu üzücü haberi duyurdu. Bartina uzun yıllardır kanser hastalığıyla mücadele ediyordu.

Ronald Koeman, eşinin hastalığı ve maruz kaldığı ağır tedaviler hakkında düzenli olarak ve büyük bir ihtiyatla konuşuyordu.

Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırdığı son Dünya Kupası öncesinde, eşinin her çarşamba tedavi gördüğünü, ardından birkaç gün boyunca yan etkiler yaşadığını açıklamıştı.

Koeman, Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda ileri turlara ulaşması hâlinde eşinin kendisine katılabileceği umudunu taşıyor ve şunları söylüyordu: "Finale ulaşırsak, belki doktorlar ona seyahat izni verir ve bu harika olur."

Bartina ve Ronald Koeman onlarca yıldır birlikteydi ve Tim, Debbie ve Ronald adında üç çocukları bulunuyor.

Koeman'ın, Hollanda'nın Dünya Kupası'ndan son 32 turunda Fas karşısında erken veda etmesinin ardından Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrıldığını ve görevi ondan Xavi Hernandez'in devraldığını hatırlatalım.

Koeman, Barcelona forması altında 6 yıl oynadı ve 1992 yılında Barcelona'nın tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasını sağlayan golü attı. Ayrıca 2020-2021 sezonunda bir sezon boyunca Katalan kulübünün teknik direktörlüğünü üstlendi.

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