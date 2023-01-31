Sergio Busquets'in ayrılmaya yakın olması nedeniyle defansif orta saha arayan Barcelona, Fiorentina'nın Faslı oyuncusunu kiralayabilir.

La Liga'da son şampiyon Real Madrid'i geride bırakan ve liderlik koltuğuna oturan Barcelona kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, gündeme gelen son isim Dünya Kupası'nın en dikkat çeken oyuncularından biri olan Sofyan Amrabat oldu.

Sport'ta yer alan habere göre Katalan ekibi oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

Transferin son saatlerine girilirken bir kanat oyuncusu ve bek arayan Barcelona, Amrabat'ı da gündemine aldı. Xavi'nin takımı habere göre Faslı oyuncu için zorun alma seçeneği içermeyen altı aylık bir kiralama teklifi yapacak.

Busquets ayrılmaya yakın

Bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Amrabat'ın da kariyerini Barcelona'da sürdürmeye istekli olduğu tahmin ediliyor.

Fas'ın Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselmesinde kilit rol oynayan Amrabat turnuvanın en iyi defansif orta sahası olarak gösterilmişti.

Turnuva boyunca adı Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool ile de anılan Amrabat'ın transfer edilmesi halinde Sergio Busquets'in kısa sürede takımdan ayrılması bekleniyor.