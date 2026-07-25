Borussia Dortmund'un adı, yıldızlarını satarak büyük kârlar elde etmekle her zaman anılmış; Alman kulüp, yetenekleri keşfedip geliştirdikten sonra dev bedellerle satma konusunda Avrupa'nın en dikkat çekici örneklerinden biri haline gelmiştir. Dembélé'den Bellingham'a, Sancho, Haaland ve Aubameyang'a kadar Dortmund, yatırımlarını katlamaya ve oyuncularını tarihi transferlere dönüştürmeye alışmıştı.

Ancak Karim Adeyemi'nin Barcelona'ya transferi tamamen farklı oldu; zira Alman kulüp, geçtiğimiz yıllarda alıştığı bedellere kıyasla sınırlı bir kazanç elde ederek, transfer piyasasındaki ününü inşa eden kuralın dışına çıkmış oldu. Bu bilgiler İspanyol Mundo Deportivo gazetesine dayandırıldı.

Barcelona geçtiğimiz perşembe günü, Borussia Dortmund'dan gelen Alman Karim Adeyemi (24) ile anlaştığını resmen açıkladı. Katalan kulüp, 22 milyon euroluk sabit bedelin yanı sıra 7 milyon euroluk bonus ödemesi yaptı; böylece transferin toplam bedeli 29 milyon euroya ulaştı.

Dortmund, oyuncuyu bedelsiz kaybetmektense sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala satmayı tercih etmiş olsa da, transfer Alman kulübe ünlü olduğu kâr marjını sağlamadı. Zira 2022 yazında Borussia Dortmund, Adeyemi'yi Red Bull Salzburg'dan kadrosuna katmak için 30 milyon euro ödemişti; bu da kulübün transferden net bir kâr elde etmediği, yalnızca mali kayıplarını azaltmakla yetindiği anlamına geliyor.

Dembélé: Farkı yaratan transfer

Ousmane Dembélé'nin transferi, Borussia Dortmund tarihinin en büyük satış operasyonlarından biri olmaya devam ediyor.

Alman kulüp, 2016 yılında Fransız kanat oyuncusunu Rennes'ten sadece 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış, ardından 2017 yazında bonuslar dahil 135 milyon euro karşılığında Barcelona'ya satmıştı.

Böylece Dortmund, yalnızca bir yıl içinde 120 milyon euroluk bir kâr elde etti.

Bellingham: Tarihi bir yatırım

2020 yazında Borussia Dortmund, Birmingham City'den gelen Jude Bellingham ile anlaşmak için 29 milyon sterlin ödedi.

Yalnızca üç sezonun ardından İngiliz orta saha oyuncusu, 127 milyon sterlin karşılığında Real Madrid'e transfer oldu; böylece Alman kulüp yaklaşık 98 milyon sterlinlik bir kâr elde etti.

Sancho: Usta işi bir hamle

Jadon Sancho, Dortmund'un felsefesini mümkün olan en iyi şekilde somutlaştırdı.

Kulüp, oyuncuyu Manchester City'den yaklaşık 10 milyon euro karşılığında transfer etti; ardından yalnızca iki yıl sonra bu bedelin sekiz katından fazlasına Manchester United'a satarak kulübün en başarılı transferlerinden birini gerçekleştirdi.

Pulisic: Yetenek avcılarının cevheri

Dortmund, Amerikalı Christian Pulisic'i 16 yaşındayken keşfetmeyi başardı ve 2015 yılında kulüp akademisine kattı.

Birkaç yıl sonra oyuncu, 64 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olarak kulübün siciline yeni bir başarılı transfer daha ekledi.

Aubameyang: Devasa kârlar

2013 yılında Pierre-Emerick Aubameyang, Saint-Étienne'den gelerek 13 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a katıldı.

Dört yıl sonra 63 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu; böylece Alman kulüp 50 milyon euroluk net kâr elde etti.

Haaland: Serbest kalma bedeline rağmen kârlı bir transfer

2019 yılında Dortmund, Norveçli forvet Erling Haaland ile Red Bull Salzburg'dan gelmek üzere 22 milyon euro karşılığında anlaştı.

Manchester City, serbest kalma bedeli nedeniyle oyuncuyu daha sonra 2023 yılında yalnızca 60 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış olsa da, Alman kulüp 38 milyon euroluk bir kârla ayrıldı.

Gittens: Bedelsiz bir transfer

İngiliz kanat oyuncusu Jamie Gittens, Dortmund'un yetenek yatırımındaki ustalığının bir başka örneğidir.

Oyuncu, 2020 yılında Manchester City'den bonservissiz olarak kulübe katıldı; ardından 2025 yılında 56 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olarak kulübe neredeyse tamamen kâr niteliğinde bir gelir sağladı.

Mkhitaryan: Yeni bir kazanç

Dortmund, Ermeni oyun kurucu Henrikh Mkhitaryan'ı 2013 yılında Shakhtar Donetsk'ten 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Üç sezon sonra onu 42 milyon euro karşılığında Manchester United'a satarak 17 milyon euroluk bir kâr elde etti.

Götze: Transferi belirleyen serbest kalma bedeli

2013 yılında Bayern Münih, Mario Götze'nin sözleşmesindeki serbest kalma bedelini devreye soktu ve oyuncunun hizmetlerini almak için 37 milyon euro ödedi.

Böylece Borussia Dortmund, daha sonra finaldeki meşhur golüyle Almanya'yı 2014 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan oyuncunun transferinden 37 milyon euroluk net kâr elde etti.

Bu nedenle Karim Adeyemi'nin transferi, Borussia Dortmund'un bu kez oyuncularından birini, transfer piyasasındaki alışılmış felsefesini yansıtmayan şartlarla elden çıkarmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor.

Oyuncuyu sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala satmak ekonomik açıdan mantıklı bir karar sayılsa da, kulüp önceki transferlerinde alıştığı devasa kazançları elde edemedi; böylece Adeyemi'nin Barcelona'ya transferi, Dortmund'un büyük kârlarla dolu satış sicilindeki en dikkat çekici istisnalardan biri olarak öne çıktı.