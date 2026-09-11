Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappé, Şampiyonlar Ligi'nde beyazlı ekibin en büyük rakibini belirledi.

Mbappé, Fransız "L'Équipe" gazetesine verdiği röportajda Paris Saint-Germain'in kendisi olmadan iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanması ve Real Madrid'in kendisiyle anlaştıktan sonra kupayı kazanamaması üzerine sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Bunu 2 + 2'nin 4 etmesi gibi açıklıyorum (yani mesele açık ve basit demek). Onlar kazandı, bunu küçümseyemeyiz ve kendilerini tebrik ediyorum. Zaferlerini inşa ettiler ve üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etmeyi başardılar; bu istisnai bir şey."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Paris, yenilmesi gereken takım. Biz, Real Madrid ve diğer tüm takımlar, iki kez kazanan takımı devirmek amacıyla mücadeleye giriyoruz. Luis Enrique ile son yılımda yarı finale ulaştık. Bu, onlar için sadece yeni bir döngüydü."

Fransa Milli Takımı'nın kaptanlığı hakkında Mbappé şunları söyledi: "Bu, bir grup içinde birey olarak gelişmemi sağladı. Milli takımda her zaman diğerlerinin baktığı kişi bendim. Kaptan olarak ise diğerlerine bakması gereken kişi sensin. Bu çok fazla enerji gerektiriyor, ama bana büyük bir keyif de veriyor. Bunu mümkün olan en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum."

Zinedine Zidane hakkında ise Fransız yıldız şu yorumu yaptı: "Zidane, Zidane'dır. Fransızlar için çok şey ifade ediyor. O bir efsane ve milletin Zizou'su. Zarafet ve büyüklük demek. Milli takım tarihini oyuncu olarak yazdı. Son derece ikonik anlara sahip. Belki de Fransa Milli Takımı'nı en çok temsil eden oyuncu. Nesilleri aşan oyunculardan biri ve Fransız futbol tarihini silinmez bir şekilde yazdı."

Zidane ile konuşup konuşmadığına dair ise Real Madrid'in yıldızı şöyle açıkladı: "Hayır. Konuşmak için önümüzde dünyanın tüm zamanı olacak."



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