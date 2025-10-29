Barcelona'dan Victor Osimhen bombası: Galatasaray'ın yıldızına kanca! 'Gol ve başarı demek'

Victor Osimhen, Liverpool ve Bodo/Glimt karşısında Galatasaray'ın galibiyetinde büyük rol oynadı ve yeniden Avrupa futbolunun en iyi forvetlerinden birisi olduğunu kanıtladı.

Ne söylendi?

Robert Lewanwdowski ile yollarını ayırmayı düşünen Barcelona'nın Nijeryalı yıldızın performansını yakından takip ettiği iddia edilmişti. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Mundo Deportivo'dan İspanyol gazeteci Gabriel Sans, bu transfer haberiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Gabriel Sans, Osimhen'in Barcelona'ya transfer ihtimaliyle ilgili olarak şunları söyledi:

'Barselona, çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandoski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var, nasıl döner bilinmiyor. Bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen, Barseola'nın istediği bir oyuncu.

'Osimhen gol ve başarı demek'

Bu kesin; ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşma oldu ne de müzakere. Kesin olarak Osimhen bugün Barselona'nın transfer listesinde, ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir. Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Osimhen gol ve başarı demek. Evet... Barselona onu çok yakından takip ediyor.'

Kenan Yıldız sözleri

Kenan Yıldız'ın da Katalan ekibinin transferini arzu ettiği oyunculardan bir tanesi olduğunu belirten Gabriel Sans, "Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu; ancak şu anda Barselona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarını yapmaya izin vermiyor. Bunun için bazı projeler üretiyorlar. Ama hem Osimhen hem de Kenan Yıldız için şu anki bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Finansal duruma bakmak gerekir. Ama Barselona, her zaman Türk Ligi'ndeki gelişmeler ve oyunculara dikkât kesiliyor" diye konuştu.