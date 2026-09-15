Barcelona kulübü içinde Alman Hansi Flick'in ortaya koyduğu çalışmadan duyulan büyük memnuniyete rağmen, Katalan kulübün yönetimi geleceği düşünmeyi ihmal etmiyor ve önümüzdeki yıllarda takımı çalıştırmaya uygun olabilecek bir dizi teknik direktörü mercek altına alıyor.

Bu bağlamda, kulübün eski oyuncularından birinin adı Barcelona koridorlarında güçlü bir şekilde öne çıktı. İspanyol Cesc Fabregas'ın İtalyan Como takımıyla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından, raporlara göre kendisi gelecekte Flick'in halefi olmak için en önemli adaylardan biri hâline geldi.

Flick, Barcelona içinde istikrarlı bir dönem yaşıyor. Alman teknik adam görevi devraldığından bu yana takım üzerinde net bir iz bırakmayı başardı ve takımı Avrupa futbolunun büyükleri arasındaki yerine yeniden taşıdı.

Barcelona yönetimi, takımı İspanya ve Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürmek amacıyla görevi devralan Flick'in ortaya koyduğu çalışmadan tam anlamıyla memnun olduğunu vurguluyor. Flick fiilen İspanya Ligi'nde iki kupa kazanmayı başardı, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir şekilde yarışabilecek ve kıta kupasını Katalan kulübün kasalarına geri getirebilecek gerekli unsurlara sahip bir takım kurmayı başardı.

Flick, Barcelona yönetim kurulunun tam güvenine sahip. Yönetim, özellikle mevcut sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzanması ve bir sezon daha uzatmaya imkân tanıyan bir opsiyon bulunması nedeniyle onun teknik ekibin başında kalmaya devam etmesini istiyor.

Bu nedenle, şu anda Alman teknik direktöre halef aramak için herhangi bir fiili iç girişim bulunmuyor ve onu değiştirmeye yönelik acil bir plan da yok.

Barcelona geleceği düşünüyor

Ancak şu anda teknik direktörü değiştirme isteğinin bulunmaması, Barcelona'nın geleceği düşünmeye kapıyı kapattığı anlamına gelmiyor. Katalan kulübün yönetimi, fikirleri Barcelona felsefesiyle örtüşebilecek, özellikle de oyuncuları geliştirme ve kulübün kimliğine uygun bir futbol sunma becerisine sahip bir dizi teknik direktörü izlemeyi sürdürüyor.

Açık bir ilgi görmeye başlayan isimler arasında, Barcelona'nın eski oyuncusu ve İtalyan Como takımının mevcut teknik direktörü Cesc Fabregas geliyor.

Yaklaşık üç yıl önce Como'daki projeye katıldığından bu yana Fabregas, İtalyan kulübün dikkat çekici gelişiminde merkezi bir rol oynadı ve takımı ikinci ligden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılıma uzanan çok özel bir yükseliş yolculuğunda yönetmeye katkıda bulundu.

Bu başarı, eski İspanyol orta saha oyuncusunun teknik direktörlük gelişimini yakından takip etmeye başlayan Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözünden kaçmadı.

Ancak Barcelona'nın Fabregas'a olan ilgisini çeken şey yalnızca Como ile elde ettiği sonuçlarla ilgili değil, aynı zamanda takımını yönetme biçimi ve çalışmalarında dayandığı prensiplerle de ilgili.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Fabregas'ın adı Barcelona yönetim kurulunda geniş bir uzlaşıya ulaştı. Yönetim kurulu, onu kulübün kimliğine uygun birçok özelliğe sahip bir teknik direktör olarak görüyor.

Barcelona yetkilileri, Fabregas'ın oyun anlayışını ve maçlara hazırlanma biçimini, ayrıca oyuncuları geliştirme ve onlara daha fazla teknik değer kazandırma becerisini takdir ediyor.

Rakamlar, Fabregas'ın bulunduğu dönemde Como projesinin yaşadığı gelişimin boyutunu ortaya koyuyor. Raporlara göre, görevi devraldığı dönemde takım oyuncularının toplam piyasa değeri yaklaşık 31 milyon avrodan yaklaşık 535 milyon avroya yükseldi.

Bu gelişme, Fabregas'ın Barcelona içinde giderek artan bir takdir görmesini sağladı. Kulüp, Alman teknik direktörün nihayetinde kulüpten ayrılmaya karar vermesi hâlinde, onu gelecekte Flick'in halefi olabilecek en önemli seçeneklerden biri olarak görmeye başladı.

Barcelona'dan net bir mesaj

Aynı raporlara göre, Barcelona Fabregas'ı uzaktan izlemekle yetinmedi, aksine gelecekte kulübe dönüş şansını artırabilecek adımlar dahi attı.

"Sport" gazetesinin aktardığına göre, Barcelona'nın önde gelen isimlerinden biri Fabregas'a net bir mesaj iletti. Mesaj, gelecekte Como ile deneyimini sonlandırmaya karar vermesi hâlinde, kendisine gelebilecek başka teklifleri değerlendirmeden önce Katalan kulüple iletişime geçmesi gerektiği yönündeydi.

Bu adım, Flick'in teknik ekibin başında kalmaya devam etmesi ve yönetimin onun yeteneklerine tam güven duyması nedeniyle şu anda kendisiyle anlaşmaya yönelik herhangi bir girişim bulunmamasına rağmen, Fabregas'ın Barcelona içinde gördüğü takdirin boyutunu ortaya koyuyor.

Anlaşılan o ki Barcelona, Fabregas'ı oyuncu olarak kariyerinin büyük bir bölümünü inşa ettiği kulübe geri getirebilecek bir senaryoya fiilen kapı aralamaya başladı; ancak bu kez tamamen farklı bir konumda.

Fabregas, Barcelona forması giymiş bir oyuncuydu; ancak Katalan isteği gelecekte gerçekleşirse, "Camp Nou"ya A takımın teknik direktörü olarak dönebilir.

Şu anda bu senaryoyu hayata geçirmeye yönelik acil bir plan bulunmuyor, ancak Como ile teknik direktörlük düzeyinde kendini kanıtlamayı başaran Fabregas'ın adı, kulübün gelecek hesaplarında güçlü bir şekilde yer almaya başladı.

Dolayısıyla Barcelona şu anda Flick'e bir alternatif aramıyor, ancak kulübün yeni bir teknik direktöre ihtiyaç duyabileceği güne karşı Fabregas seçeneğini açık tutmaya özen gösteriyor gibi görünüyor.

Flick'in Barcelona'yı çalıştırmaya ve yönetimin hedeflerini gerçekleştirmeye devam ettiği bir dönemde kulüp, önümüzdeki yılların getirebileceği değişimleri bekleyerek Fabregas'ın gelişimini yakından izliyor; belki de kulübün eski oyuncularından birinin Barcelona'ya dönüşüne, ancak bu kez teknik direktör koltuğundan, zemin hazırlamak için.