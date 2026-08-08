İspanya ekibi Barcelona, tarihi yıldızı Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Jorge Messi, hastalıkla verdiği mücadelenin ardından bugün cumartesi günü Arjantin'in Rosario şehrinde 68 yaşında hayatını kaybetti.

Arjantin kaynakları, ölümün bugün şafak vakti, tedavi gördüğü kliniklerden birinde gerçekleştiğini doğruladı.

Barcelona, resmi hesaplarından yayımladığı açıklamada şunları belirtti: "Barcelona başkanı ve yönetim kurulu, Barcelona oyuncusu ve efsanesi Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefatı nedeniyle en içten taziyelerini sunar ve tüm Barcelona taraftarları adına Messi ailesine başsağlığı diler."

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Katalan kulübü açıklamasında şunları da ekledi: "Barcelona, kulübümüze olan bağlılığından, oğlu Leo'nun futbol kariyerinin başlangıcında ve kariyerinin en parlak dönemlerine ulaştığı yıllarda bize duyduğu güvenden dolayı Jorge Messi'ye teşekkür eder." Kulüp, açıklamasını "Huzur içinde uyu" ifadesiyle noktaladı.

Jorge Messi, oğlunun kariyerindeki en önemli kişilerden biriydi; ilk yıllarından itibaren onun sportif ve profesyonel işlerinin yönetimini üstlendi ve Lionel'in henüz genç yaşta Arjantin'den Barcelona'ya transferi sırasında ona eşlik etti. Sonrasında Lionel, tarihin en büyük oyuncularından biri haline geldi.

Tedavi gördüğü klinik, ölümün gece yarısını iki saat geçe gerçekleştiğini açıkladı; ailenin özel hayatına saygı gösterilerek ek tıbbi detaylar paylaşılmadı.

Real Madrid de, eski Barcelona yıldızına babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dilemek için bir açıklama yayımlamıştı.



