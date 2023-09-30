Barcelona'dan Manchester United'a kötü haber! Erik ten Hag yıkıldı...

La Liga devi Barcelona, yıldız oyuncusunu ısrarla isteyen Erik ten Hag'ı üzecek bir karara imza atıyor.

NE OLDU? SPORT'un haberine göre, Barcelona sportif direktörü Deco'nun, sözleşmesini 2028'e kadar uzatmak için De Jong ile görüşmelere başladı. Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2026'ya kadar sürecek ve bu yüzden, İspanyol devi erkenden aksiyon almak istiyor.

BÜYÜK RESİM: Deco'nun, kulübün La Liga'da hafta ortasında Celta Vigo'ya karşı oynadığı karşılaşma sırasında ayak bileğinden sakatlanan De Jong ile bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Haberlere göre Portekizli sportif direktör, Hollandalı oyuncunun sakatlık durumunu sorduktan sonra kontratı hakkında da konuştu ve hatta ona "Sen, bu projenin temel taşısın" dedi.

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Bu haberlerin ardından, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Hollandalı orta sahayı kadosunda görmeyi çok isteyen Manchester United Menajeri Erik ten Hag'a da kötü bir haber gelmiş oldu.

Böylece Ajax'ta, beraber başarılarla dolu sezonlar geçiren iki Hollandalının buluşması bir süre daha ertelenmiş olabilir.

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fcbarcelona.com

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