Barcelona'dan değil: Piqué, Ballon d'Or için favori adayını seçti

2026 Ballon d'Or ödülünün sahibinin açıklanacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte, dünya futbolunun önde gelen yıldızları arasındaki güçlü rekabetin gölgesinde, prestijli ödülü kazanacak oyuncunun kimliğine dair adaylıklar ve tahminler artmaya başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek merakla beklenen törenin öncesindeki bekleyiş atmosferinde, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın eski efsanesi Gerard Pique, bu yıl ödül yarışında en öne çıkan gördüğü üç oyuncuya dair kendi tercihlerini açıkladı.

Uzun yıllar Barcelona forması giyen ve takımıyla birçok büyük kupa kazanan Pique, listesinde Lamine Yamal ve Rodri bulunmasına rağmen Katalan takımının yıldızlarından birine öncelik vermedi.

Pique, "Daily Sport" sitesinin aktardığı açıklamalarında, Ballon d'Or için en beğendiği üç aday hakkında şöyle konuştu: "Bana göre en beğendiğim üçlü Harry Kane, Lamine Yamal ve Rodri."

Harry Kane'in seçilmesi, Bayern Münih ile üstün bir sezon geçiren İngiliz yıldıza ödül yarışında yeni bir moral desteği verirken, Lamine Yamal ödül için güçlü bir şekilde mücadele eden en öne çıkan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

2024 yılında Ballon d'Or'u kazanan Rodri ise İspanya'yı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasının ardından Pique'nin listesine geri döndü.

Tüm gözler, önümüzdeki 26 Ekim'de Londra'da düzenlenmesi planlanan Ballon d'Or törenine çevrildi. Törende, geçen yıl ödülü kazanan Ousmane Dembele'nin yerini alacak ödülün sahibi açıklanacak.

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