Arsenal, yaz transfer döneminin kapanmasından önce hücum hattını güçlendirmek için yeni bir çözüm arıyor. Atletico Madrid'den Arjantinli Julian Alvarez'i kadrosuna katma girişimlerinin karmaşıklaşmasının ardından Marcus Rashford, İngiliz kulübünün ilgi alanına girdi ve kiralık olarak transfer edilmesi olasılığı değerlendiriliyor.

"The Independent" gazetesinin aktardığına göre Arsenal, Gabriel Martinelli'nin İskoçya Premier Ligi'ne ayrılmasının yaklaşmasıyla birlikte birden fazla mevkide, özellikle santrfor ve sol kanatta görev yapabilecek bir forvete ihtiyaç duyması nedeniyle 28 yaşındaki Rashford'u kiralama seçeneğini değerlendiriyor.

Bu gelişmeler, Arsenal'in hücum hattını güçlendirmek için ana hedefi olarak belirlediği Julian Alvarez için Atletico Madrid'e resmi bir teklif sunmasının ardından geldi. Atletico Madrid teklifi kabul ederken, Mikel Arteta da Arjantinli forvetle iletişime geçerek kulübün projesini ve kendisinden beklenen rolü anlattı.

Ancak transfer, Alvarez'in yalnızca Barcelona'ya gitmek istemesi şeklindeki başlıca bir engelle karşı karşıya. Atletico Madrid ise Katalan kulübüyle bir anlaşma yapmayı reddettiğini defalarca teyit etti; bu durum Arjantinli forvetin geleceğini şimdiye kadar belirsiz bıraktı.

Rashford, Arsenal için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle oyuncunun hem gerçek bir forvet hem de sol kanat olarak oynayabilme özelliğini bir arada barındırması bu durumda etkili. Öte yandan Viktor Gyökeres, umut vaat eden başlangıcına rağmen geçen sezon kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamazken, Kai Havertz ve Gabriel Jesus hücum hattındaki mevcut seçenekler arasında yer alıyor.

Buna karşılık, Rashford'un Manchester United'da kalması şu an için en yakın senaryo gibi görünüyor. Barcelona'ya olan kiralık dönemi sona erdikten sonra İngiliz kulübüne geri dönen oyuncu, 9 numaralı formayı aldı ve yeniden takımın planları arasına girdiğine dair işaretler bulunuyor.

Michael Carrick, kısa süre önce Rashford'un antrenmanlardaki çalışma ahlakını övmüş, ardından Hull City karşılaşmasında ona yedek olarak oynama fırsatı vermişti. Oyuncu, ikinci yarıda girdiği bu maçta takımını yenilgiden kurtaramadı.