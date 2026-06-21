Barcelona’daki 100 milyonluk transfer, tek bir adıma bağlı

Basında yer alan haberlere göre, Barcelona kulübü, Atlético Madrid’in Arjantinli yıldızı Julián Álvarez’ı kadrosuna katmak için kesin bir şart koydu.

Faslı gazeteci Ashraf Ben Ayad, sosyal medya platformu Facebook'taki sayfasında, "Barcelona'da durum netleşti: Eğer oyuncu büyük bir çaba göstermezse, bu transferin gerçekleşmesi çok zor olacak" dedi.

Katalan kulübüne yakın olan Ben Ayad, “Atlético Madrid şu ana kadar müzakerelere başlamayı reddediyor” dedi ve Katalan yönetiminin hesaplanmamış mali rekabete girmeyi reddetmesine atıfta bulunarak, “Barcelona çalışmalarına devam edecek, ancak net adımlarla ve çılgınca hareket etmeden” diye ekledi.

Ayrıca şunları ekledi: “Oyuncu kendisi Barcelona’ya gitmek istiyor ve Barcelona da bu isteği memnuniyetle karşılıyor, ancak transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kendi kulübü nezdinde büyük çaba sarf etmesi gerekiyor.” Ben Ayad, “Oyuncunun güçlü bir şekilde müdahil olmaması halinde bu işin neredeyse imkansız olduğunu” vurguladı.

Faslı gazeteci sözlerini şöyle tamamladı: “Barcelona’nın kendi fiyatı, ilkeleri ve sabrı var.” Bu sözler, Katalan kulübünün önceden belirlenen mali tavanı (100 milyon avro) aşmayacağına ve topun artık oyuncunun sahasında olduğuna dair net bir mesaj niteliğindeydi; oyuncunun, transferini kolaylaştırmak için Atlético Madrid’e baskı yapması gerekiyor.