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imago-sport-1080343185.jpgZUMA Press Wire

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Barcelona'da yeni bir Alman izi: "Flick'in adamı" Adeyemi transferini üstleniyor

K. Adeyemi
Barcelona
Birmingham City - Barcelona
Birmingham City
Club Friendlies
Almanya
İngiltere
İspanya

Barcelona yeni bir fiziksel programı uyguluyor

Barcelona'nın İngiltere'deki kampında yeni Alman izleri belirgin şekilde ortaya çıkmaya başladı ve bu kez yalnızca Hansi Flick üzerinden değil, en önemli görevleri üstlenmesi için yanında getirdiği "kendi adamı" aracılığıyla.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre yeni kondisyon antrenörü Benjamin Kugel, takımın İngiltere Futbol Federasyonu'nun St. George's Park tesislerinde gerçekleştirilen ikinci antrenmanı sırasında dikkatleri üzerine çekti ve teknik ekibe yalnızca bir eklenti değil, Barcelona'nın yeni projesinde Flick'in sağ kolu olduğunu kanıtladı.

Werder Bremen, Köln, Eindhoven ve Benfica gibi önemli duraklardan sonra İspanya'daki ilk deneyiminde Julio Tous'un yerine gelen Kugel, yeni transfer Karim Adeyemi'nin hazırlanma sürecini kişisel ve doğrudan biçimde üstlendi.

Kugel, yaklaşık on yıl boyunca Alman Milli Takımı'nın teknik ekibinde Flick'in yol arkadaşı olması nedeniyle onun tam güvenine sahip. O dönemde Flick, Joachim Löw'ün yardımcısıydı ve birlikte 2014 Dünya Kupası'nı kazandılar. Bu güven, Flick'in Adeyemi'ye özel fiziksel programın tam sorumluluğunu ona teslim etmesini sağladı.

Bu çalışmanın sonucu net biçimde görüldü; Alman kanat oyuncusu öyle belirgin bir fiziksel ilerleme kaydetti ki Flick, hazır olmadığı için Europa hazırlık maçında forma giymeyen oyuncuyu önümüzdeki cuma günü saat 20.45'te Birmingham City karşısında ilk kez Barcelona formasıyla sahaya sürmeye karar verdi.

Club Friendlies
Birmingham City crest
Birmingham City
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR

"Flick'in adamı"nın izleri yalnızca Adeyemi ile sınırlı kalmadı, tüm gruba yayıldı. Kugel, Fermin Lopez ve Ronald Araujo'da açıkça görülen yoğun bir fiziksel tempo dayattı; hatta kasık sakatlığından dönen ve ayak tarağı ameliyatının ardından 23 Ağustos'ta Elche maçından önce dönüşe hazırlanmak için son rehabilitasyon programını sürdüren Alejandro Balde üzerinde bile bu etki hissedildi.

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