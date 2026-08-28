İngiliz Anthony Gordon, Barcelona'daki yerini hızla sağlamlaştırmaya başladı. İlk kez ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, Alman teknik direktör Hansi Flick'in kendisiyle anlaşma konusunda neden ısrarcı olduğunu açıkça ortaya koyan bir performans sergiledi; zira teknik direktörün felsefesine ve çalışma yöntemine büyük ölçüde uyan bir dizi özelliğe sahip.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Gordon'un transferinin tamamlanmasında Flick'in etkisi temel bir faktör oldu. Alman teknik direktör, İngiliz kanat oyuncusunda sistemi içinde aradığı ideal oyuncu profilini gördü: koşmaktan hiç vazgeçmeyen, hızlı ve patlayıcı fiziğe sahip, hücum üçgeninde doğru kararları alabilme yeteneği bulunan bir oyuncu.

Gordon'la anlaşma, Barcelona'nın Raphinha'nın sık sık forma giyememesinin etkisini yaşadığı bir sezonun ardından geldi. Bu durum, takımı ileri baskı ve hücum katkısındaki en önemli silahlarından birinden mahrum bırakmıştı. Bu nedenle Flick, bu canlılığı yeniden getirebilecek bir oyuncu eklemek istedi ve İngiliz oyuncuda aradığı niteliklere en yakın çözümü buldu.

Gordon, ilk kez ilk 11'de sahaya çıkma fırsatını perşembe günü Spotify Camp Nou'da Athletic Bilbao karşısında elde etti ve 80 dakika boyunca sahadaki kimliğini hızla ortaya koyan bir performans sergiledikten sonra oyundan çıktı; yerine Karim Adeyemi girdi.

Katkısı her zaman doğrudan hücum istatistiklerine yansıyan türden olmasa da Gordon, aralıksız çalışması, güçlü baskısı ve topsuz hareketleriyle izini bıraktı ve Lamine Yamal'ın yaptığı gibi ışıltının peşinde koşmayacağını, taraftarı çabası, verimliliği ve taktiksel bağlılığıyla kazanmaya çalışacağını gösterdi.

İstatistikleri, maç boyunca ortaya koyduğu iş yükünü gözler önüne seriyor: 3 top kazanımı, 9 ikili mücadeleden 5'inde galibiyet, 2 şut ve denediği 3 çalımın tamamında başarı; fiziksel ve taktiksel açıdan eksiksiz bir performans.

Eski "Flick"e dönüş

"Movistar" ve "Cadena SER" analisti Fermín Suárez, Gordon'un Raphinha ve Fermín López'in yanında yer almasının Barcelona'ya 2024-2025 sezonunun başlangıcında görülen canlılıktan bir şeyler geri kazandırdığını düşünüyor. Suárez, takımın artık daha hızlı bir tempoyla, fikirlerde netlik, daha fazla derinlik ve hücum bölgelerinde daha iyi bir varlıkla oynadığını söyledi.

İspanyol analist, özellikle Gordon'un sergilediği performansı övdü ve çıkışını "muhteşem bir gösteri" olarak niteledi; enerjisine, çabayı tekrarlayabilme ve hızlı karar alma yeteneğine, ayrıca baskı, top kazanma, topu taşıma ve aynı güçle oynamaya devam etme becerisine dikkat çekti.

Sahanın dışında ise Gordon, yeni kariyerine katı bir profesyonel zihniyetle yaklaşıyor gibi görünüyor; fiziksel hazırlığını korumaya ve vücuduna özen göstermeye büyük önem veriyor. Bu yön, İngiliz oyuncu henüz 25 yaşında olsa da bir bakıma Robert Lewandowski'nin yaptıklarına benziyor.