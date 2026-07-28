Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, kalp ritim bozukluğu geçirmesinin ardından bu hafta A takımın hazırlık kampına katılmak veya Birmingham'la oynanması planlanan hazırlık maçında hazır bulunmak için İngiltere'ye gidemeyecek.

Sağlık sorunu başarıyla tedavi edilmiş olmasına rağmen, tıbbi tavsiyeler onu tam istirahate mecbur bıraktı ve önümüzdeki birkaç gün boyunca uçmasını engelledi. Katalan kulübünün başkanı, resmî hesapları üzerinden durumunun ayrıntılarını açıklayan ve taraftarlara güvence veren bir mesaj yayımlamaya özen gösterirken, aldığı tıbbi bakım için minnettarlığını dile getirdi.

Laporta taraftarlara yönelik mesajında şunları söyledi: "Her şey yolunda gitti ve doktorlar kalp ritim bozukluğunda başarılı oldular; kalbim yeniden düzenli atıyor! Dr. Jordi Mories liderliğindeki Barcelona hastanesinin doktorlarına, hemşirelerine ve muhteşem sağlık kadrosuna son derece minnettarım; yüksek profesyonellik ve zarif bir insani dokunuşla mükemmel bir iş çıkardılar."

Barça başkanı, kulübün tıbbi sistemini ve yakınlarının desteğini överek şunları ekledi: "Ayrıca Dr. Xavi Corbella başkanlığındaki Barcelona Kulübü'nün sağlık hizmetlerine ve her şeyi büyük bir yetkinlikle koordine eden ofis müdürüm Manana Giorgadze'ye teşekkür ettim. Aynı zamanda, bana güven veren isabetli tavsiyeleri için 'Mount Sinai'deki Dr. Valentin Fuster'a ve ekibine, uygulanan tıbbi işlemi tavsiye eden Dr. Brugada'ya da teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak aileme, çocuklarıma, arkadaşlarıma ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum; hepinize kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim."

Laporta'nın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar açıklanır açıklanmaz sosyal medya platformları, Barcelona taraftarlarının geniş ve hızlı bir tepkisine sahne oldu; kulüp taraftarları ona acil şifalar ve görevinin başına hızla dönmesini diledi.

Laporta'nın seyahatte kesin olarak bulunmayacağı ortamda, kulübün İngiltere'deki heyetine en üst rütbeli yetkili sıfatıyla sportif işlerden sorumlu yardımcısı Rafa Yuste liderlik edecek; kendisinin, yarın çarşamba günü yönetim kurulu toplantısının bitiminin ardından takımın "St. George's Park" merkezindeki kampına katılması planlanıyor.