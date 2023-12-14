Barcelona'da İlkay Gündoğan'ın duş alması yasaklandı

Barcelona, Antwerp'e 3-2 mağlup olurken Katalan devinin oyuncuları bir sürprizle karşı karşıya kaldı.

Barcelona oyuncularına duş sınırı getirildi

Artık evlerinde duş alacaklar

Katalan devi, Avrupa'da Antwerp'e kaybetti

NE OLDU? Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Antwerp'e 3-2 kaybederken eve dönüşte Katalan devinin oyuncularını sürpriz bir karar bekliyordu.

BARCELONA OYUNCULARININ DUŞ ALMASI NEDEN YASAK? Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalonya bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle düğmeye basıldı. Bölgede kuraklığı gidermek amacıyla bir takım önlemler alındı. Ancak bu önlemler Barcelona'yı kötü etkileyecek. Spor salonlarında ve stadyumlarda duş alınmasını yasaklayan kural kapsamında Barcelona oyuncularından evlerinde duş almaları istenecek. Katalan devi, Camp Nou'daki tadilat sebebiyle maçlarını Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyordu.

BÜYÜK RESİM: Bu acil önlemlerin önümüzdeki haftadan itibaren uygulanacağı söyleniyor. La Liga'nın son şampiyonu Barcelona bu sezon ligde 16 haftada topladığı 34 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Girona, 41 puanla zirvedeki yarışını sürdürürken Real Madrid, 39 puanla ikinci sırada.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Xavi'nin öğrencileri, 16 Aralık'ta Valencia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.