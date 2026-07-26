Mısırlı 18 yaşındaki forvet Hamza Abdülkerim, Barcelona'daki kariyerinde kritik bir aşamaya giriyor. Teknik direktör Hansi Flick'i yetenekleriyle ikna etmek için tatilini feda etmesine rağmen, oyuncunun geleceği sportif direktör Deco'nun yürüttüğü birkaç transfere bağlı.

Katalan "Sport" gazetesi, önümüzdeki haftaların oyuncunun kaderini belirlemede belirleyici olacağını, özellikle takımın yarın pazartesi günü İngiltere'deki St. George's Park merkezinde gerçekleştireceği hazırlık kampına katılmak üzere East Midlands bölgesine gitmeye hazırlanmasıyla birlikte bunun daha da önem kazandığını belirtti. Takım, 2026/2027 sezonuna hazırlık için burada tam bir hafta geçirecek.

Fırsat uğruna fedakârlık

ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile mücadele eden Abdülkerim, iki hafta önce Flick'in antrenmanlarına erkenden katılmak için yaz tatilini kısalttı. Bu adım, Alman teknik direktörün projesinde kendine bir yer edinme konusundaki ciddi arzusunu yansıtıyor.

Mısırlı forvet, CE Europa'ya karşı oynanan hazırlık maçına 9 numaralı formayla başladı ve sahada geçirdiği 45 dakika boyunca herhangi bir gol atamamasına rağmen iyi bir performans sergiledi.

Umut vadeden rakamlarla yetenekli bir isim

Abdülkerim, kendine özgü hücum tarzı ve sırtı kaleye dönük oynayabilme yeteneğinin yanı sıra klasik tarzda bir forvet olması sayesinde "Camp Nou" koridorlarında büyük bir takdir görüyor.

Geçen sezon Barcelona genç takımıyla geçirdiği yalnızca iki ayda, 10 maçta 6 gol kaydetti. Bu durum, A Milli Takım'a ilk kez davet edilmesini sağladı; Dünya Kupası'nda 4 maçta 57 dakika oynadı.

Yönetimin planı ve çeşitli senaryolar

Gazete, sportif yönetimin planının forveti A takıma çok yakın tutmak olduğunu açıkladı. Buna göre oyuncu, Flick'in gözetiminde düzenli olarak antrenman yapacak, ihtiyaç halinde yedek forvet olarak oynayacak ve oynama süresinin azaldığı dönemlerde alt takıma katılacak.

Ayrıca, İspanya İkinci Ligi'nden daha üst bir ligde deneyim kazanması için kiralık olarak gönderilmesi de göz ardı edilmiyor.

Kaderi Deco'nun transferlerine bağlı

Ancak Abdülkerim'in geleceği büyük ölçüde Deco'nun transfer piyasasındaki hamlelerine bağlı. Zira sportif direktör, Robert Lewandowski'ye bir alternatif bulmaya çalışmaya devam ediyor. Bu noktada Arjantinli Julián Álvarez birinci hedef konumunda; ancak Atlético Madrid'in yıldızını satmama konusundaki ısrarı, teknik ekibi başka alternatifler aramaya yöneltti.

Öte yandan, İspanya ile Avrupa şampiyonu olan Ferran Torres'in geleceği de hâlâ belirsiz. Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor ve başta Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain olmak üzere birçok kulübün ilgisini çekiyor. Bu durum, İspanyol oyuncunun ayrılması halinde Abdülkerim'e daha büyük bir fırsat kapısı açabilir.