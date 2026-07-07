Barcelona, Cancelo ile sözleşme imzalamak üzere

Barcelona, önümüzdeki birkaç gün içinde Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımında forma giyen Portekizli bek João Cancelo ile sözleşme imzalamaya çok yaklaştı.

Katalan kulübünün iç kaynakları, İspanyol "Sport" gazetesine verdiği bilgide, görüşmelerin son derece ileri aşamalara geldiğini doğruladı ve Portekiz milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesinin, transferin kesinleşmesini hızlandıracağını belirtti.

Portekizli savunma oyuncusu, sabit ve değişken tutarları içeren ve değeri 10 milyon avroyu aşmayacak bir transfer anlaşmasıyla önümüzdeki iki sezon için sözleşme imzalayacak.

Artık sadece oyuncunun sözleşmesine ilişkin bazı vergi detaylarının netleştirilmesi kaldı. Suudi Arabistan'da oynadığı dönemde herhangi bir vergi ödememiş olan Cancelo, ülkede altı aydan fazla kalacağı için artık Barcelona'da bulunduğu süre boyunca vergi ödeme yükümlülüğü altında olacak.

Cancelo, geçen sezonun sonunda Blaugrana formasıyla sergilediği olağanüstü performansın ardından, Barcelona yönetiminin bek pozisyonunu güçlendirmek için birinci tercihi ve en büyük önceliği olarak görülüyor.

Portekizli yıldız, geçen Ocak ayında kış transfer döneminde Andreas Christensen’in sakatlığı üzerine acil bir çözüm olarak takıma katılmış ve kısa sürede Alejandro Balde’yi geride bırakarak sol bek pozisyonunda ilk 11’deki yerini sağlamlaştırmıştı.

Oyuncunun performansı, Alman teknik direktör Hans Flick’in beğenisini kazandı. Flick, Cancelo’nun taktiksel esnekliği, hücumcu yapısı ve engin uluslararası tecrübesi sayesinde onu spor projesinin temel bir ayağı olarak görmeye başladı.

João Cancelo’nun tutumu, müzakerelerin seyrinde belirleyici bir rol oynadı; zira oyuncu, Suudi Al-Hilal yönetimine Suudi Arabistan’a geri dönmek istemediğini bildirmişti.

Oyuncu, lig şampiyonasında takım kadrosuna alınmaması nedeniyle kendini ihmal edilmiş hissetti ve bu durum, Dünya Kupası yılı boyunca onu son derece karmaşık bir duruma soktu.

Ayrıca Cancelo’nun teknik direktör Simone Inzaghi ile ilişkisi de pek iyi değildi; bu durum, tüm tarafların nihai transferin her açıdan en uygun çözüm olduğu konusunda mutabık kalmasına neden oldu.

Al-Hilal, mümkün olan en yüksek bedeli elde etmeye çalışsa da, oyuncunun Barcelona’ya transfer olma konusundaki kesin isteği nedeniyle kulübün pazarlık gücü zayıftı.

Bu bağlamda, Suudi kulübü genç orta saha oyuncusu Marc Casado ile sözleşme imzalamaya ilgi gösteriyor; ancak bu iki işlem tamamen ayrıdır ve bağımsız olarak ele alınmaktadır. Son karar, Suudi Arabistan’a transfer olmak mı yoksa başka bir destinasyonu mu seçmek istediğine karar verecek olan genç Barcelona oyuncusuna aittir.

Tahminlere göre Cancelo, mevcut tatil dönemini Suudi Arabistan’daki sözleşmesinin kalan son yılını tamamlamak için değerlendirecek. Oyuncu, önümüzdeki iki yıl boyunca Barcelona’nın maaş tavanına uygun bir maaşı kabul etmek üzere büyük meblağlardan vazgeçmeyi planlıyor.