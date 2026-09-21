Barcelona'nın keşif bölümü sorumlusu Joao Amaral, Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından kadroya çağrılan Atletico Paranaense'nin savunmacısı Arthur Dias'ı yakından takip etmek için dün pazar günü Curitiba'da hazır bulundu.

Sport gazetesi, Arthur Dias'ın Brezilya Ligi'nin yükselen en dikkat çekici savunmacılarından biri olduğunu ve Atletico Paranaense'deki gelişiminin dikkat çekici bir seviyeye ulaştığını, öyle ki henüz 19 yaşında olmasına rağmen Ancelotti'nin onu Samba kadrosuna dahil ettiğini aktardı.

Arthur Dias, 28 hafta sonunda 49 puanla Brezilya Ligi puan tablosunda üçüncü sırada yer alan ve yalnızca iki devi Palmeiras ile Flamengo'nun geride bıraktığı Atletico Paranaense'de ilk on birin değişmezi haline geldi.

Arthur Dias, büyük fiziksel özelliklere sahip; boyu 1,88 metre olan oyuncu, gelişmiş teknik kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Sol ayaklı olmasına rağmen, onu adeta çift ayaklı bir oyuncuya benzeten seviyeler sergiliyor. Ayrıca ister kısa mesafelerde ister uzun toplarda olsun, pas güvenilirliğiyle dikkat çekiyor.

Aynı zamanda hızı ve pozisyon düzeltme kabiliyetiyle öne çıkıyor, her iki tarafta da stoper pozisyonunda sorunsuz oynayabiliyor ve sahadaki kalitesi ile karakteri sayesinde, hiç şüphesiz Barcelona'ya uygun özelliklere sahip.

"Um Dois Esportes" sitesinin aktardığına göre, Barcelona'nın keşif bölümü sorumlusu Joao Amaral, Arena da Baixada Stadı'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 2-1 kazandığı Atletico Paranaense ile Bahia maçında Arthur Dias'ı takip etmek için dün pazar günü Curitiba'da hazır bulundu. Kaleci Mycael, uzatma dakikalarında bir penaltıyı kurtardı.

Bu maçta Arthur Dias 90 dakika boyunca sahada kaldı, bir sarı kart gördü ve Juan Felipe Aguirre ile Dantas'ın yanında 3 oyuncudan oluşan bir savunma hattında sol tarafta oynadıktan sonra iyi bir performans sergiledi.

Bu maç, genç stoperin bu sezon Brezilya Ligi'nde çıktığı 26. karşılaşmaydı; kart birikimi nedeniyle yalnızca iki maçta forma giyemedi. Ayrıca Arthur Dias, kendisiyle Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Atletico Paranaense'nin A takımıyla 50. maçına ulaştı.

Um Dois Esportes sitesi, "Joao Amaral'ın Brezilya'ya gelişi, Barcelona'nın oyuncuyla anlaşma yarışına, özellikle İngiliz ekibi Tottenham'a karşı, girme ihtimalinin bir göstergesidir. Mevcut transfer döneminde, Londra kulübünün oyuncunun ekonomik haklarının %80'i karşılığında yaptığı 21 milyon euroluk teklif reddedildi." ifadelerini kullandı.

Aynı kaynağa göre Barcelona, yükselen savunmacıya ilgi gösteren onuncu Avrupa kulübü oldu. İlgilenen kulüpler arasında ayrıca Atletico Madrid, Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como ve Benfica'nın yanı sıra Newcastle, Nottingham Forest ve Brentford gibi İngiliz kulüpleri de yer alıyor.

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