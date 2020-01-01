Barcelona, Betis karşısında pes etmedi: 3-2

La Liga'nın 23. haftasında Real Betis'e konuk olan Barcelona, iki kez yenik duruma düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

, 'da 23. haftanın kapanış maçında 'e konuk oldu.

Katalan ekibinin teknik direktörü Quique Setien'in eski takımı Betis'e ilk kez rakip olduğu karşılaşma oldukça hızlı başladı.

Ev sahibi ekip, Clement Lenglet'in ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etmesi sonucu beşinci dakikada penaltı kazanırken Sergio Canales düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi.

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Barcelona'nın rakibine yanıtı gecikmezken dokuzuncu dakikada 'nin enfes pasında savunma arkasına sarkan Frenkie De Jong yakın mesafeden skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Mücadelenin 26. dakikasında sahneye bu kez Betis'in yıldızı Nabil Fekir çıktı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Fransız yıldız ceza sahasına girmeden uzak köşeye çok sert bir şut yolladı ve Endülüs ekibini bir kez daha öne geçirdi.

Golün ardından baskısını artıran Barcelona, 45+3'te yeniden eşitliği sağladı. Messi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Busquets, düşerken yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Katalan ekibi, 48 ve 62. dakikalarda Messi ile yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı.

Mücadelenin 72. dakikasında Lionel Messi'nin yine etkili kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Lenglet, Barcelona'yı ilk kez öne geçirdi.

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76. dakikada arka arkaya iki sarı kart gören Nabil Fekir ev sahibi ekibi on kişi bırakırken yalnızca üç dakika sonra ikinci sarı kartını gören Lenglet de oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Barcelona, Messi'nin üç asistle yıldızlaştığı maçtan 3-2 galip ayrılarak lider 'in üç puan gerisinde zirve takibini sürdürdü. Arka arkaya üçüncü maçında da galip gelemeyen Real Betis ise 28 puanla 13. sırada kaldı.