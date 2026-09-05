Lamine Yamal'ın Barcelona'nın beş kaptanından biri olarak seçilmesi, soyunma odasında yapılan oylamanın en büyük sürprizlerinden biriydi. Henüz 19 yaşında olan 10 numaralı oyuncu, Raphinha, Pedri, Eric Garcia ve Frenkie de Jong'un yanı sıra takımı temsil etmekle görevlendirilen oyuncular grubuna katıldı.

Teknik direktör Hansi Flick, bugün cumartesi günü, kaptan seçme işleminin nasıl gerçekleştiğini anlattı ve geçen sezon olduğu gibi kaptanlardan ikisini bizzat kendisinin seçtiğini, diğer üçünün seçilmesini ise oyunculara bıraktığını açıkladı.

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Barcelona'nın teknik direktörü bir basın toplantısında şunları söyledi: "İki yıldır buradayım ve takımı daha iyi tanıyorum. İki kaptanı ben belirledim, Raphinha ve Pedri; oyuncular da üç isim için oy kullandı: Eric, Frenkie ve Lamine."

Flick, bu yöntemin geçen sezon izlenenin aynısı olduğunu, ancak Marc-André ter Stegen ve Ronald Araujo'nun ayrılmasının ardından isimlerin değiştiğini ve bunun takımın kaptanlar grubunun yeniden oluşturulmasını gerektirdiğini belirtti.

"Büyük bir etki"

Teknik direktör, özellikle Raphinha ve Pedri'yi seçmesini gerekçelendirdi ve her iki oyuncunun da hem soyunma odasında hem de sahada büyük bir etkiye sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Flick şöyle konuştu: "Takımda büyük etkisi olan oyunculara baktığımda benim için bunlar Raphinha ve Pedri. Beşini birden seçmek istemedim, yalnızca ikisini, çünkü onlar çok önemli ve genellikle ilk 11'de oynuyorlar. Artık takımı eskisinden daha iyi tanıyorum."

Soyunma odasının seçtiği oyuncular arasında en dikkat çeken isim Lamine Yamal oldu. Onun kaptanlar grubuna katılması, Barcelona akademisinin bu yetiştirmesinin takım içindeki konumunun giderek yükselmesinde yeni bir adımı temsil ediyor; yalnızca sportif önemi nedeniyle değil, aynı zamanda takım arkadaşlarından gördüğü değerin de bir sonucu olarak.

Alman teknik direktör bu konuya şöyle değindi: "Beşinin seçimi iyi. Oyuncuların kararından memnunum. Konuşabilen ve sorumluluk üstlenebilecek oyunculara ihtiyacımız olacak. Bunun iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum."

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