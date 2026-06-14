Barcelona, Bernardo Silva'nın ihanetinden etkilendi mi?

Portekizli yıldız Bernardo Silva, Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz Real Madrid'e katılmaya çok yaklaştı.

Bernardo Silva'nın adı Barcelona'ya transfer olacağı yönünde anılıyordu, ancak Real Madrid müzakerelere müdahil oldu ve işleri büyük ölçüde kendi lehine çevirdi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Bernardo Silva'nın transferi Barça için bir öncelik ya da geleceğe yönelik bir yatırım değil, transfer piyasasında bedelsiz bir fırsattı.

İspanyol gazete, Barcelona'nın, oyuncunun kulübün sunduğu şartları kabul etmemesi ve Real Madrid seçeneğini düşünmesinden rahatsız olmadığını belirtti.

Buna ek olarak, Silva'nın kariyeri son aşamasına yaklaşıyor, ancak 2022'deki Lewandowski transferi gibi bir anlaşma büyük sonuçlar vermişti.

Mundo Deportivo, "İki durum arasındaki fark, Polonyalı forvetin o zamanlar Barcelona kadrosundaki bir ihtiyaca çözüm olmasıydı, oysa Bernardo Silva şu anda herhangi bir sorunun cevabı değil, çünkü pozisyonu geniş bir şekilde kapsanıyor" dedi.

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