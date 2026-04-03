Barcelona, Bastoni'yi kadrosuna katmak için ilk teklifini sundu... Inter ise yanıt verdi

Barcelona, önümüzdeki yaz transfer döneminde Inter Milan'ın savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'yi kadrosuna katmak için ilk teklifini sundu.

Son haftalarda çıkan birçok habere göre, Barcelona Bastoni'yi transfer etmek konusunda ciddi bir ilgi gösteriyor ve onu yaz transfer döneminde savunmayı güçlendirmek için ana hedef olarak belirlemiş durumda.



İtalyan "Sport Mediaset" kanalına göre, Barcelona, Alessandro Bastoni'yi transfer etmek için Inter Milan'a 45 milyon euroluk ilk teklifini sundu.

İtalyan kanal, Barcelona'nın Bastoni'ye sezon başına 7 milyon euro maaş içeren bir sözleşme sunduğunu, bunun karşılığında ise oyuncunun şu anda Inter'de aldığı 5,5 milyon euro'dan daha fazla bir ücret alacağını belirtti.





"Sport Mediaset", Inter Milan yönetiminin Barcelona'nın teklifini, teknik direktör Christian Chivu'nun kadrosundaki temel bir oyuncuyu bırakmak için yetersiz bulduğu gerekçesiyle hemen reddettiğini açıkladı.

Inter yönetimi, Bastoni'nin değerinin 60 ila 70 milyon euro arasında olduğunu düşünüyor. Bu, oyuncunun son zamanlarda yaşadığı zorlu döneme rağmen böyle. Bastoni, İtalya milli takımının Dünya Kupası elemeleri play-off'unda Bosna'ya yenildiği maçta kırmızı kart görmüş ve Juventus'a karşı oynanan "İtalya Derbisi"nde de bir olayın içine karışmıştı.

Öte yandan, Bastoni, Barcelona gibi büyük bir kulüpte kendini kanıtlama fırsatı ve maaşında önemli bir artış elde etme umuduyla, Blaugrana'nın teklifini dinleme niyetini ortaya koydu. Ayrıca



okuyun: Karar verici kırmızı kartın ardından... Bastoni, Suarez'in Barcelona transferini hatırlatıyor