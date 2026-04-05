Barcelona, Bastoni ile sözleşme imzalayacak mı? Inter teknik direktörü yanıt verdi

Inter Milan teknik direktörü Christian Chivu, takımının savunma oyuncusu Alessandro Bastoni'nin geleceği konusunda belirsizlik yarattı; zira Bastoni'nin önümüzdeki yaz Nerazzurri'den ayrılma ihtimali bulunuyor.

Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bastoni, önümüzdeki yaz transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Barcelona'nın en çok ilgilendiği isimler arasında yer alıyor.

Birçok basın haberinde, Barcelona'nın şu anda İtalya'da maruz kaldığı eleştirilere rağmen, Bastoni'yi transfer etmek için Inter Milan'a ilk teklifini gönderdiği belirtildi.

Bastoni, geçtiğimiz günlerde çok sayıda eleştiriye maruz kaldı ve birçok İtalyan taraftar, 2026 Dünya Kupası'na katılamama sorumluluğunu ona yükledi.

Bastoni, Bosna ile oynanan play-off final maçının ilk yarısı bitmeden oyundan atıldı. Maç, 1-1 berabere bitti ve Bosna penaltı atışlarında galip geldi.

Barcelona'nın Bastoni'yi transfer etme ilgisiyle ilgili olarak Keivo şunları söyledi: "Onun geleceğini kontrol edemem ve bunu da istemiyorum. Tek bildiğim, Inter Milan'da olmaktan ve bu harika grubun bir parçası olmaktan çok mutlu olduğu."

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Keivo sözlerine şöyle devam etti: "Her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı ve benim için önemli olan da bu; aslında, burada olduğu sürece bize %100'den fazlasını verecektir. İster iki ay olsun, ister iki yıl."

Ayrıca şunları da ekledi: "Buna ek olarak, o kendine güvenen bir oyuncu ve doğru kararları nasıl vereceğini biliyor. Ne yaparsa yapsın, futbol dünyası yine de üst düzey bir oyuncuya sahip olacak. Kalırsa mutlu olurum, ama ben de kalırsam mutlu olurum. Bir teknik direktör için futbolun getirdiği değişkenlik budur."