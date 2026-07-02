Barcelona başkanlığını devraldıktan sonra... Laporta, baş düşmanı Victor Font’tan sürpriz bir mesaj aldı

15 Mart'ta yapılan Barcelona kulübü seçimlerinde aday olan Victor Font, dün Çarşamba günü kulübün yeni başkanı olarak göreve başlayan Juan Laporta'ya bir mektup gönderdi.

Juan Laporta, dün Çarşamba günü, politik ve spor dünyasından isimlerin yanı sıra Barcelona Kulübü'nün önde gelen isimlerinin de katıldığı, kalabalık bir seyirciyle dolu Auditori 1899 salonunda düzenlenen yemin töreninin ardından, kulüp başkanlığı görevini yeniden devraldı ve kulüpte dördüncü dönemine başladı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Font, “Kulübün geleceği için kritik bir dönemde, bugün başlayan görevinde Juan Laporta’ya başarılar diliyorum: Camp Nou stadyumunun yenileme çalışmalarının tamamlanması ve finansmanı, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması, sosyal ve kurumsal yapının güçlendirilmesi ve Şampiyonlar Ligi’ni yeniden kazanmamızı ve tüm kategorilerde mümkün olduğunca çok sayıda şampiyonluk için rekabet etmemizi sağlayacak bir spor projesinin oluşturulması.”

Ve şöyle sonlandırdı: “Kurumsal olarak, başkana ve yönetim kuruluna elimizden gelen her türlü yardımı sunmaya hazırız. Aynı zamanda, her zaman olduğu gibi, kulübün çıkarlarını korumaya özen göstereceğiz. Yaşasın Barcelona, yaşasın Katalonya!”

Bu mektubun büyük bir sürpriz olduğu belirtilmelidir; zira Font, Başkan Juan Laporta’nın politikalarının en önde gelen rakiplerinden ve en sert eleştirmenlerinden biri olarak biliniyordu.