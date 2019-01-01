Barcelona başkanından Matthijs De Ligt açıklaması

Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu, Ajax’ın 19 yaşındaki defans oyuncusu Matthijs de Ligt ile ilgilendiklerini belirtti.

2018’de Golden Boy (Altın Çocuk) Ödülü’ne layık görülen De Ligt, 'ta gösterdiği performansla birçok kulübün transfer hedefi haline geldi. Ajax’ın yetenekli genci De Ligt’e talip olan kulüpler arasında , , , ve gibi büyük kulüplerin de adı geçiyordu.

ESPN’de yer alan habere göre Katalan kulübün başkanı Bartomeu, De Ligt ile ilgilendiklerini doğruladı.

“De Ligt, mükemmel bir futbolcu ve çok yetenekli bir stoper. Her sezon olduğu gibi bu sezon da en iyi futbolcularla masaya oturacağız. De Ligt de onlardan biri. Ancak şu an bunları konuşmanın sırası değil.”

Transfer haberlerinde bolca gündeme gelen De Ligt ise bu dedikodular ile ilgili sessiz kalacağını ve ancak sezon sonunda düşüncelerini dile getireceğini belirtmişti.

Ocak ayında ESPN’e konuşan genç futbolcu, şu ifadelerde bulunmuştu: “Dedikodulardan rahatsız olmuyorum ama sıkılmaya başladım. Nereye gideceğime dair haberler yapılıyor olması çok da önemli değil. Sezon sonunda kararımı vereceğim. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız menajerimle konuşmalısınız. Ben, şu anda Ajax’a odaklanmış durumdayım.”