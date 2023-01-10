Barcelona Başkanı Laporta, Avrupa Süper Ligi'nin 2025'te İngiliz takımları olmadan başlayacağını söylüyor

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Premier Lig ekipleri olmasa bile Avrupa Süper Ligi'nin iki yıl içinde başlayacağını düşünüyor.

Laporta, Avrupa Süper Ligi projesinden emin

İngiliz kulüplerinin ilk etapta olmayacağını söylüyor

Ancak projenin 2025'te hayata geçeceğini düşünüyor

NE OLDU? Nisan 2021'de Premier Lig'in altı büyük kulübü dahil olmak üzere 12 Avrupa kulübü kendi turnuvalarını kurmaya karar verdi. Ancak dünya kamuoyundan ve UEFA'dan gelen yoğun baskıların ardından proje askıya alındı. Ancak Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi'nin iki yıl içinde başlayacağını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Cadena SER'e konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta şunları söyledi: "Avrupa Süper Ligi projesinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Mahkemeye yapılan itirazlar olumlu olursa 2025'te gerçekleşecek. İlk etapta Premier Lig ile rekabet edecek bir Avrupa müsabakasına sahip olacağız. İngiliz takımlarının ilk etapta olacağını sanmıyorum"

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Laporta, İngiliz kulüplerinin projeye dahil olmasını istediklerini ancak takımların gündemlerinin farklı olduğunu söyledi: "Girmelerini istiyoruz. Liverpool, Manchester United, Chelsea ve Tottenham ile iletişimdeyiz. Ancak çoğu satılık ve şimdilik bununla ilgileniyorlar."