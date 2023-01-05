İspanyol devinin başkanı, Arjantinli süperstarın takımdan ayrıldığı döneme dair tüm ayrıntıları ortaya döktü.

NE OLDU? Barcelona, önceki sezon sözleşmesi sona eren Messi'yi çaresizce elinde tutmaya çalıştı, ancak Camp Nou'daki mali zorluklar sözleşmesini uzatmayı imkansız hale getirdi.

2022^de Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli süperstar, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e katılmak için çocukluk kulübünden ayrılmadan önce duygusal bir veda etti.

Laporta, o sırada kulübün çıkarları doğrultusunda hareket ettiği konusunda ısrar ediyor, aksi takdirde Barcelona "mali yıkıma" uğrayacaktı.

NE SÖYLEDİLER: Barcelona Başkanı Laporta, gazetecilere Messi'nin ayrılma süreci hakkında şunları anlattı: "Barça'yı futbol tarihinin en iyi oyuncusunun önüne koymalıydım. Mali yıkım anlarında onu elimde tutamazdım.

"Bence, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması bizim için en iyi şeydi. Şu anda o bir PSG oyuncusu ve onun hakkında konuşmak istemiyorum.

"Barça'ya odaklandık. Leo her zaman bizim ekibin bir parçası olacak ve ben, bu hikayenin farklı bir sonla bitmesini isterim.

"Birkaç seçenek var, ama bunları söylersem yanlış olur."

BÜYÜK RESİM: Laporta, daha önce Messi'yi Camp Nou'ya geri getirme arzusunu dile getirmişti, ancak mali kısıtlamalar kulübü zorlamaya devam ettiği için bunun pek olası olmadığını kabul etti.

Barça, geçen yaz kadroya birkaç ekleme yaparak yıldız forvet Robert Lewandowski ve Raphinha da dahil olmak üzere birkaç oyuncuyu takıma dahil etti.

Bu aşamada Messi'nin, yakın bir zamanda bir transfer hamlesi yapması pek olası görünmüyor.

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BARCELONA & MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Katalan kulübü, pazar günü Atletico Madrid'e karşı önemli bir karşılaşma için harekete geçecek.

Messi ise Chateauroux'ya karşı Fransa Kupası'ndaki maçı kaçıracağını açıklamasının ardından 12 Ocak'ta Angers'a karşı sahada olmayı bekleyecek.