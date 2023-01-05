Transfer hedefleri hakkında konuşan Katalan ekibin başkanı, geçmişten ders çıkarmak niyetinde...

NE OLDU? 2022'de Borussia Dortmund ile bağlarını koparmaya hazırlanırken Avrupa'nın dört bir yanından önde gelen ekipler Haaland'ı transfer etmek için sıraya girmişti.

Barcelona da bu dev ekiplerin başında geliyordu ve Norveçli golcünün İspanyol ekibinin formasını giyme ihtimali düşük görülmüyordu.

Ancak Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, 51 milyon Sterlin'lik (61 milyon Dolar) bir anlaşma yaparak bu yarışı kazandı.

Ve Haaland'ın 21 maçta onlar için 27 gol kaydettiğine şahitlik ettiler, ancak 22 yaşındaki oyuncunun, İngiltere'de uzun süre kalmayacağı ve farklı bir ülkede yeni bir meydan okuma hevesine gireceği aktarıldı.

Bunun üzerine özellikle Real Madrid ve Barcelona'nın, Norveçli yıldız için yeniden devreye girebileceği yüksek sesle konuşuluyor.

NE SÖYLEDİLER: Haaland'ın Barcelona'ya transfer ihtimali sorulduğunda Laporta, Cadena Ser'e şunları söyledi:

“Haaland ile City'nin macerasının nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Şu anda [Robert] Lewandowski'ye sahibiz.”

Laporta, City'nin yıldızı hakkında temkinli konuşurken Etihad Stadyumu'ndaki bir başka yıldız olan Portekizli Bernardo Silva için de net bir ifade kullandı.

"Bernardo Silva için 80 milyon Euro ödemeyeceğiz. Orası kesin!"

BÜYÜK RESİM: Laporta'ya ayrıca, Barça'daki sözleşmesi sona erecek olan Sergio Busquets sorularını da yanıtladı.

"Ruben Neves harika bir oyuncu, ama bu özel konuşmaların bir parçası değil. Busquets sonsuza dek bizimle kalmayacak.

"Frenkie de Jong onun pozisyonunda oynayabilir, ama bu sadece bir oyuncuya bağlı olmayacak. Xavi karar verecek."

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SIRADA NE VAR? Barcelona, son yıllarda ciddi mali sorunlar yaşadı ve bu süreçte, Lionel Messi'nin 2021 yılında Paris Saint-Germain'e gitmesine engel olamadılar.

Bu nedenle, henüz büyük transferler yapmadan önce ekonomik dengeleri korumaya ihtiyaçları var.