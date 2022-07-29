İspanyol ekibin başkanı, Alman hocaya ne kadar büyük bir kulüp olduklarını hatırlattı.

Barcelona başkanı Joan Laporta, Bayern Münih'i Liga kulübünün transfer işleriyle ilgili yorumlar söz konusu olduğunda gerçeği çarpıtmakla suçladı.

Çünkü Julian Nagelsmann, Barcelona’nın bu kadar çok transfer yapabilmesinin garip olduğunu iddia etmişti.

Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen ve Jules Kounde, bu yaz Camp Nou'ya transfer olan yıldız isimler arasında yer alıyor.

Barça’nın belgelenmiş mali mücadeleleri vardı, ancak yapılan bazı hamlelerle bu pürüzler en azından bu sezon için ortadan kaldırılmış gibi görünüyor.

Laporta, Katalan devinin dünya futbolunun en büyük takımlarından biri olmaya devam ettiğine dair şüpheleri olan herkese cevap verdi.

Barcelona, ​​Bayern'in yorumlarına nasıl yanıt verdi?

Barça'nın Amerika Birleşik Devletleri sezon öncesi kamp sırasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Laporta, Nagelsmann’ın kendileri hakkındaki ifadelerini yanıtladı.

“Almanya'dan yorumlar? Hesaplarını kontrol etmeleri gerekecekti, Lewandowski anlaşmasından dolayı çok fazla para kazandılar.

"Gerçeği çarpıtmaya çalışıyorlar. Barcelona'nın ne kadar değerli bir kulüp olduğunu bilmiyorlar.

“Şaşıranlara çok uyanık olduğumuzu söylüyorum. Piyasaya geri döndük. 122 yılı aşkın bir geçmişe sahip bir varlığın ağırlığı, gücü ve değeri çoktur.”

Nagelsmann, Barcelona hakkında ne söyledi?

Polonyalı golcü Lewandowski'nin 50 milyon € (42 milyon £/51 milyon $) bir anlaşmayla Bayern'den Barça'ya transfer olmasının ardından Nagelsmann şunları söyledi:

“Sadece Robert değil, birçok yeni oyuncuları var. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum, ama dünyada parasız oyuncu alabilen tek kulüp onlar.

“Bu durum, bana biraz tuhaf ve çılgınca geliyor.”

Son olarak Fransa Milli Takımı’nın da oyuncusu olan Kounde, 60 milyon € (50 milyon £ / 61 milyon $) karşılığında yapılan bir anlaşmayla Katalan ekibine katıldı.

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