Futbol tarihinin en iyilerinden olan Portekizli yıldız, istenmediği yerde olmayacağını gösterdi.

Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid taraftarlarının kendisini istemediğine yönelik açtığı pankarta sadece gülerek bir yanıt verdi.

İspanyol ekibin, Portekizli yıldızı transfer etmek istediği yönünde birçok haber yapıldı. Bunun üzerine bazı taraftarlar, Ronaldo’yu istemediklerini söyledi.

Kimileri ise bu transferin olmaması için tepkilerini daha somut bir şekilde ifade ederek Ronaldo aleyhine bir pankart açtılar.

Bunun üzerine Portekizli yıldız, kendisini istemeyen taraftarların açtığı pankarta gülmekten ağlayan emojiler koyarak tepki verdi.

Ronaldo, yaz transfer döneminde United’dan ayrılmayı hedeflerken Old Trafford'dan bir çıkış yolu arıyor.

Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ve 2022-23 sezonunda büyük kupalar kazanmak için ayrılmaya istekli görünüyor.

Bu nedenle, Real Madrid efsanesinin İspanya'ya şok edici bir dönüş yapacağı ve Atletico Madrid’e transfer olacağı belirtiliyor.

Atletico taraftarları, Ronaldo'yu istiyor mu?

Taraftarları, Real Madrid'deki başarıları ve yıllar boyunca onlara karşı düzenli olarak mükemmel bir performans sergileyen Portekizli yıldızın Wanda Metropolitano'ya transferine öfkeyle tepki verdiler.

Numancia ile oynanan bir dostluk maçı sırasında, "CR7 hoş karşılanmıyor" yazan bir pankart açtılar.

Ronaldo, Atletico'nun protestosuna nasıl yanıt verdi?

United’daki kontratının bitmesine bir yıl kalan 37 yaşındaki forvet, Atletico taraftarlarının bu hareketini komik bir şekilde karşıladı ve onlarla adeta dalga geçti.

Bu durum, Atletico ile Ronaldo arasında bir anlaşmanın yapılamayacağını gösteriyor.

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Ronaldo, United’dan ayrılacak mı?

Atletico, Ronaldo için transfer yarışının dışında kalmış gibi görünse de, çeşitli alternatifler üzerinde spekülasyonlar yapılmaya devam ediyor.

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ve Roma'da Jose Mourinho ile yeniden bir araya gelme ihtimali de zayıfladı.

Paris Saint-Germain'in hücum hattında ona yer yok, yani ezeli rakibi Lionel Messi'nin yanında yer alması da pek mümkün değil, ancak diğer seçenekler de mevcut.

Portekizli süperstar, Napoli ile yeniden Serie A’ya dönebilir ve Sporting formasıyla köklerine dönüş yapmak da onun için ayrı bir seçenek olarak duruyor.

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