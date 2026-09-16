Barcelona kulübü, Londra'da düzenlenecek ve merakla beklenen Altın Top töreninden günler önce tutumunu açıkça ortaya koymak için tüm ağırlığını sahaya sürdü. Başkan Joan Laporta, sportif direktör Deco ve teknik direktör Hansi Flick'in desteğinin ardından, sıra sportif başkan yardımcısı Rafa Yuste'ye geldi; Yuste, Lamine Yamal'ın tartışmasız bir şekilde Altın Top'a en layık isim olduğunu yüksek sesle vurguladı.

Yuste, Racing Santander kulübünün başkanı ve yöneticileriyle bir araya geldiği öğle yemeği sırasında yaptığı konuşmada, Lamine Yamal'ın adaylığının bir iltifat değil, teknik ve kişisel bir hak ediş olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, önümüzdeki 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan törenden önce geldi.

Barcelona başkan yardımcısı, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı güçlü açıklamalarında şunları söyledi: "Lamine'nin Altın Top'u istemesi hoşuma gitti; o dünyanın en iyi oyuncusu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bana göre o sadece futbol dünyasının en gizemli oyuncusu değil, aynı zamanda herkese muhteşem bir performans sunuyor; belirleyici bir oyuncu. Buna bir de bu yaşta kazandığı kupaları eklemek gerek. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum."

Yuste, genç yıldızının kişiliğini överek sözlerine şunları ekledi: "Bunu açıklamış olmasından dolayı çok mutluyum; bu, kendisine ve dünyaya sunduğu şeye bağlı olduğunu gösteriyor. Tekrar ediyorum, henüz 19 yaşında ve bunu hak ettiğini biliyor. Bu, kişiliğinin bir yönünü ortaya koyuyor ve yaşı göz önüne alındığında çok dikkat çekici bir yön."

Bu açıklamayla birlikte Camp Nou koridorlarındaki mutabakat tam olarak sağlanmış oluyor; başkandan teknik direktöre kadar herkes, Altın Top'un Barcelona'nın bu yeteneğinin olması gerektiği konusunda hemfikir.

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Racing maçı öncesi mesaj

Bu akşam Çarşamba günü Racing Santander'e karşı oynanacak beklenen maça gelince, Yuste Katalan takımının harika sonuçlar serisini sürdüreceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Sözlerini şöyle noktaladı: "İşleri adım adım ele almalıyız ve bugün gerekli tüm alçakgönüllülük ve çabayla kazanmaya devam etmeye çalışacağız."