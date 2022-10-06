NE OLDU? Barcelona İkinci Başkanı, kulüp uygulanabilir bir finansal çözüm bulmayı başarırsa Messi'nin Paris Saint-Germain'den Camp Nou'ya geri getirebileceğinden emin görünüyor.
Romeu daha önce, Arjantinli yıldızı PSG'yle sözleşmesi 2021 Haziran'da sona erdiğinde serbest oyuncu olarak yeniden Barcelona'ya dahil etme olasılığından bahsetmişti.
NE DEDİLER: "Kulüp isterse onu geri getiririz ve bu konuda çalışmalara başlarız.
"Mucizeleri nasıl gerçekleştireceğimizi biliyoruz. Kapılar her zaman Messi'ye açık" dedi basın toplantısında.
DAHA BÜYÜK RESİM: Katalan kulübü mali sıkıntıları nedeniyle maaşlarını karşılayamadığı için Messi 2021'de Barcelona'dan ayrılmak zorunda kaldı.
Bununla birlikte, kulüp o zamandan beri fon toplamak için bir dizi ekonomik anlaşmalarla harekete geçti ve gelecek yaz, yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstarı geri getirmeye çalışacak.
ÜÇ FOTOĞRAFTA:
MESSI'NİN SONRAKİ NE OLACAK? Sezon sonuna kadar geleceği hakkında nihai bir karar vermeyecek olan yıldız forvet, Dünya Kupası'ndan sonra bazı şeyleri kafasında şekillendirecek.
Messi, PSG ile pazar günü Ligue 1'de Reims karşısında sahada olmayı umuyor.