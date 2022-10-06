NE OLDU? Barcelona İkinci Başkanı, kulüp uygulanabilir bir finansal çözüm bulmayı başarırsa Messi'nin Paris Saint-Germain'den Camp Nou'ya geri getirebileceğinden emin görünüyor.

Romeu daha önce, Arjantinli yıldızı PSG'yle sözleşmesi 2021 Haziran'da sona erdiğinde serbest oyuncu olarak yeniden Barcelona'ya dahil etme olasılığından bahsetmişti.

NE DEDİLER: "Kulüp isterse onu geri getiririz ve bu konuda çalışmalara başlarız.

"Mucizeleri nasıl gerçekleştireceğimizi biliyoruz. Kapılar her zaman Messi'ye açık" dedi basın toplantısında.

DAHA BÜYÜK RESİM: Katalan kulübü mali sıkıntıları nedeniyle maaşlarını karşılayamadığı için Messi 2021'de Barcelona'dan ayrılmak zorunda kaldı.

Bununla birlikte, kulüp o zamandan beri fon toplamak için bir dizi ekonomik anlaşmalarla harekete geçti ve gelecek yaz, yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstarı geri getirmeye çalışacak.

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