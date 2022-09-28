Barcelona Başkan Yardımcısı Eduard Romeu, Lionel Messi'nin geri dönme ihtimali üzerine konuştu: "Böyle bir şey mümkün"

Ethem Sündük|
Lionel Messi PSG 2022-23Getty Images
L. MessiBarcelonaPSGTransfersLa LigaLigue 1

Arjantinli yıldızın, dünya futbol efsanesi olduğu kulübüne yeniden dönmesi gündemde...

    NE OLDU? Messi, şu anda yalnızca Dünya Kupası'na odaklanmak istediği için 2022-23 sezonundan sonra ne yapacağını henüz açıklamadı.

    Yine de, Camp Nou'ya geri dönmek isteyebileceğine dair spekülasyonlar artıyor.

    NE DEDİLER: "Finansal olarak mümkün olur, çünkü geri dönerse serbest oyuncu olarak dönecek" dedi Barcelona Başkan Yardımcısı Eduard Romeu, El Mati de Catalunya Radyosu'na.

    "Ancak bu teknik ekip ve oyuncu tarafından verilmesi gereken bir karar. Bu kararları vermek bana uygun değil, ancak böyle bir şey tabii ki mümkün."

    BÜYÜK RESİM: Messi, Barcelona'yı büyük ölçüde mali krizleri nedeniyle terk etti, ancak Barça o zamandan beri ekonomik olarak kendisini toparladı.

    Ve şu anda İspanyol devi, Lionel Messi'nin maaşını ödeyecek güce tekrar sahip oldu.

    Arjantinli süperstar, henüz dönmeye yönelik kararını açıklamasa da büyük ihtimalle gelecek sezon Barça formasını yeniden giymesi bekleniyor.

    ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Lionel Messi Barcelona Real Betis 2019Getty

Lionel Messi Barcelona 2021Getty Images
Lionel Messi PSG Champions League 2022-23Getty

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Kısa vadede Messi, cumartesi günü PSG ile Nice karşılaşması için uluslararası görevinden sonra Ligue 1 karşılaşmasında sahada olmayı umacak.

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