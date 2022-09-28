NE OLDU? Messi, şu anda yalnızca Dünya Kupası'na odaklanmak istediği için 2022-23 sezonundan sonra ne yapacağını henüz açıklamadı.

Yine de, Camp Nou'ya geri dönmek isteyebileceğine dair spekülasyonlar artıyor.

NE DEDİLER: "Finansal olarak mümkün olur, çünkü geri dönerse serbest oyuncu olarak dönecek" dedi Barcelona Başkan Yardımcısı Eduard Romeu, El Mati de Catalunya Radyosu'na.

"Ancak bu teknik ekip ve oyuncu tarafından verilmesi gereken bir karar. Bu kararları vermek bana uygun değil, ancak böyle bir şey tabii ki mümkün."

BÜYÜK RESİM: Messi, Barcelona'yı büyük ölçüde mali krizleri nedeniyle terk etti, ancak Barça o zamandan beri ekonomik olarak kendisini toparladı.

Ve şu anda İspanyol devi, Lionel Messi'nin maaşını ödeyecek güce tekrar sahip oldu.

Arjantinli süperstar, henüz dönmeye yönelik kararını açıklamasa da büyük ihtimalle gelecek sezon Barça formasını yeniden giymesi bekleniyor.

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