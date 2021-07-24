Barcelona’nın sözleşmesini feshettiği Matheus Fernandes, ayrılık sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Matheus Fernandes, 2020 yılının başında Palmeiras’tan Barcelona’ya büyük umutlarla transfer edilmişti.

Katalan ekibinin formasını yalnızca 17 dakika boyunca Dinamo Kiev’le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında giyen oyuncunun sözleşmesi, geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından feshedilmişti.

Ayrılık sürecinin ardından açıklamalarda bulunan Matheus, Barcelona’ya dargın olduğunu dile getirdi.

Neler söylendi?

Globoesporte’ye konuşan Matheus, Barcelona ile yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sözleşmemin feshedildiğini bana bir e-mail ile bildirdiler.”

“Haberi aldığımda evimde oturuyordum ve gerçekten çok şaşırmıştım. Avukatıma ve menajerime sorduğumda sözleşmemin sona erdirildiğini söylediler.”

“Kısa bir süre sonra da haberi basında gördüm. Beni aramadılar ve hiçbir şekilde benimle diyalog kurmadılar.”

"Barcelona, süreçte çirkin davrandı"

Matheus, Barcelona’nın sözleşme fesih sürecini “çirkin” bir şekilde yönettiğini de ileri sürdü:

“Kulübün çirkin ve kötü bir şekilde yönettiği bir süreçti. Maaşım az da olsa çok da olsa sonuçta ben Barcelona’nın oyuncusuydum.”

“Çocukken hayalim Barcelona forması giymekti ama kulübe geldiğimde bana futbolcu gibi davranmadılar.

“Ben de onlara bana bir Barcelona oyuncusu gibi davranmadıklarını söyledim.”

2020 yılında Real Valladolid’e kiralanan oyuncunun Barcelona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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