Barcelona, Avrupa devlerinin elinden kaptığı 38 milyon Dolar'lık yıldızına lisans çıkaramıyor!

İspanyol devi Barcelona, yıldız oyuncusunu oynatabilmek için öncelikle ekonomik sorunlarını halletmenin yollarını arıyor.

NE OLDU? Katalan ekibinin maaş limiti 270 milyon Euro'ya (232 milyon £/287 milyon $) düşürüldü, bu da 649 milyon Euro'luk (557 milyon £/690 milyon $) inanılmaz bir azalma sağladı.

Mundo Deportivo'ya göre, bu düşüş nedeniyle 18 yaşındaki forvet Vitor Roque'yi kadroya alabilmek için ya oyuncu satmak ya da yeni gelir kaynağı bulmak zorunda kalacaklar.

Aksi takdirde Barcelona, genç yıldızın lisansını çıkaramayacak ve tam da bu noktada, taraftarları büyük bir hüsrana uğrayacak.

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BÜYÜK RESİM: Barça; Chelsea, Manchester United ve Paris Saint-Germain'in ilgisini çektikten sonra Athletico Paranaense'den Brezilyalı milli oyuncuyu tam 35 milyon Euro (30 milyon £/38 milyon $) değerinde bir anlaşmayla kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

Ancak her şeye rağmen İspanyol devi, öncelikle ekonomik sıkıntılarını halletmek zorunda...

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