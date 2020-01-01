Barcelona, Aubameyang'ı kiralamak istiyor

Luis Suarez’in sakatlığının ardından forvet arayışına geçen Barcelona, Arsenal’in golcüsü Aubameyang’ı gözüne kestirdi.

Sağ dizinden ameliyat geçiren Lus Suarez’in yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalacak olması ’nın planlarını bozdu.

Goal’ün edindiği bilgiye göre kulüp yönetimi ve teknik heyet dün bir araya geldi ve toplantıdan transfer kararı çıktı.

Liste başına Pierre-Emerick Aubameyang’ı alan Katalan devi, kiralama formülüyle ’i ikna edebileceğini düşünüyor.

Ancak bu transfer, Barcelona’nın umduğu kadar kolay olmayabilir.

26 maçta 16 gol atan Gabonlu yıldızın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

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Ancak İngiliz ekibinin, takımın kaptanlığını da yapan en golcü futbolcusunu devre arasında bırakması pek olası görünmüyor.

Barcelona’nın bu transfer için zorunlu satın alma opsiyonuna sahip bir kiralama teklifi sunması gerekecek.

Katalan devi, bu transferin gerçekleşmesi halinde ise gelecek yaz kadrosuna katmayı hedeflediği Lautaro Martinez'den vazgeçmek zorunda kalacak.