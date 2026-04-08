Barcelona, Atlético Madrid karşısında ağır bir çifte darbe aldı

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında, bir defans oyuncusunu kaybetmesinin ardından birkaç dakika içinde ölümcül bir gol yedi ve ağır bir darbe aldı.

Maçın başlangıcı VAR müdahalesiyle oldu. Hakem, Kubarsi ile Giovanni Simeone arasındaki çarpışmayı tekrar izledi ve Katalan defans oyuncusuna gösterdiği sarı kartı iptal edip doğrudan kırmızı kart çıkardı. Böylece Barcelona, ilk yarı bitmeden 10 kişi ile maça devam etmek zorunda kaldı.

Atlético, sayısal üstünlüğü değerlendirmek için fazla beklemedi. 44. dakikada faul sonucu kazanılan serbest vuruşta Julián Álvarez, topu üst köşeye ustaca göndererek takımının üstünlüğünü mükemmel bir zamanlamayla perçinledi.

Bu hızlı gelişmeyle Barcelona, kritik bir anda bir oyuncusunu kaybetmiş ve bir gol yemiş olarak zorlu bir sınavla karşı karşıya kaldı ve ilk yarı bitmeden Atlético Madrid'e büyük bir avantaj sağladı.