Barcelona, Arthur'un Juventus'a transferini resmen duyurdu!

Juventus, Barcelona forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo 'nun 'a transfer olduğunu resmen duyurdu.

Katalan devinden yapılan açıklamada Juventus'un bu transfer için 72 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyeceği, bu bedelin bonuslarla birlikte 82 milyon euro'ya çıkabileceği duyuruldu.

Öte yandan Arthur'un İtalyan ekibine sezon sonunda katılacağı da bildirildi.

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2018 yılında Gremio'dan 31 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Barcelona forması altında bugüne dek çıktığı 73 resmi maçta 5 gol atarken, 6 da asist yaptı.