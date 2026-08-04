Barcelona, transferin zorluğuna rağmen, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katma çabalarını sürdürüyor. Zira Alvarez'in kulübü, bu yaz oyuncusunu satmaya şiddetle karşı çıkıyor.

Bununla birlikte Katalan kulübü, 26 yaşındaki Arjantinli oyuncunun tavrının önemini biliyor. Şu an itibarıyla Julian, kendisiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atletico'dan ayrılıp Barcelona'ya katılma konusunda kararlı; bu bilgi "Mundo Deportivo" gazetesine dayanıyor.

Bu doğrultuda Barcelona, Arjantinli yıldızın Katalan kulübüne katılma isteğini yenilemesini bekliyor.

Alvarez'in, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Atletico Madrid'in antrenmanlarına bu ayın 10'u, yani 10 Ağustos Pazartesi günü katılması planlanıyor. Katalan kulübünün, ayrılma kararını teyit etmek için Atletico yönetimine bir teklif sunacağı düşünülüyor.

Bu arada Barcelona kulübü, sürecin hâlâ mümkün olduğunu ancak uzun sürebileceğini, belki de Ağustos ayının son iki haftasına kadar uzayabileceğini ve bunun getirdiği risklerin bulunduğunu değerlendiriyor.

Katalan kulübü, Julian'ın Barcelona'ya olan büyük bağlılığı nedeniyle ona bağlı kalmayı sürdürüyor. Bu bağlılığın göstergelerinden biri de oyuncunun Dünya Kupası sırasında transferini açıkça talep etmesi. Ayrıca Arjantinli forvet, teknik direktör Hans-Dieter Flick'in tercih ettiği forvet konumunda.

Alman teknik adam, Alvarez'i sahip olduğu hız, yetenek, çok yönlülük ve gol atma becerisi nedeniyle ideal forvet olarak görüyor; oyuncunun ortaya koyduğu efor da temel bir etken.

Forvet piyasasının titiz bir analizinin ardından Barcelona'nın kararını etkileyen bir diğer etken de üst düzey kabul edilebilecek oyuncuların azlığı. Erling Haaland (Manchester City) ve Harry Kane (Bayern Münih) gibi isimler bulunuyor olsa da bu oyuncularla anlaşmak şu an itibarıyla mümkün görünmüyor.

Bir de karşılığında 75 milyon euro istenen Victor Osimhen gibi seviyesi daha düşük ancak yine de yoğun ilgi gören oyuncular var. Bu nedenle Barcelona, Julian konusunda tüm seçeneklerini değerlendirmek istiyor.

Barcelona, Alvarez'le anlaşamazsa, onunla hiç anlaşmamak da dahil olmak üzere başka seçenekleri gözden geçirecek.

Barcelona içinde amaç, yalnızca acil bir ihtiyaç olduğu için oyuncularla anlaşmak değil. Aksine kulüp, kadrosunda halihazırda bir kısmı bulunduğu için sahte forvetlere yaslanacak.

Kulüp, Ferran Torres'i satarsa durum değişecek. Zira o durumda, Robert Lewandowski'nin de ayrılmasıyla iki forvet kaybedecek olması nedeniyle en az bir forvetle anlaşmaya ihtiyaç duyacak.