Barcelona altyapısında yetişen 17 yaşında genç yıldız Iker Bravo, Real Madrid'e katıldı

Barcelona altyapısında yetişmiş 17 yaşındaki genç yetenek Iker Bravo, Bayer Leverkusen'den kiralık olarak Real Madrid'e transfer edildi

2005 doğumlu genç oyuncu Iker Bravo, Bayer Leverkusen'de geçen bir sezonun ardından İspanya'ya geri dönüyor.

2010-2021 yılları arasında Barcelona altyapısında görev alan Bravo, La Masia'daki en yetenekli gençlerden biriydi ancak yeni sözleşmeyle ilgili bir aksilik çıkınca 2021 yılında Bayer Leverkusen'e geçti ve profesyonel kariyerine başladı.

Barça'nın ezeli rakibine

Bravo, artık Real Madrid forması giyecek. 17 yaşındaki forvet eğer kendisini La Masia'da bu kadar etkileyici kılan performansı Real Madrid formasıyla da gösterebilirse, Barcelona'nın en büyük rakibinde yeteneğiyle öne çıkma şansı yakalayacak.

GOAL editörü Tom Maston, Bravo'nun İspanya'ya dönüşü hakkında, "La Masia'nın en iyi santrforu 12 ayda La Fabrica'ya. İspanya'ya nasıl döndüğünü görmek ilginç" yorumunu yaptı.

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Real Madrid için sırada ne var?

Real Madrid'in La Liga'da bir sonraki maçı cumartesi günü Real Betis ile oynanacak.