Barcelona, 55 milyon euro'ya Manchester City'den kadrosuna kattığı Ferran Torres transferini duyurdu

Barcelona, Manchester City'den Ferran Torres'i 55 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

Torres, pazartesi günü Camp Nou'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından İspanyol deviyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

21 yaşındaki futbolcunun transferi 1 Ocak'ta kış transfer dönemi açıldığında resmiyet kazanacak ve 3 Ocak'ta Camp Nou'da yapılacak bir törenle basına tanıtılacak.

Ne söylendi?

Barca'dan yapılan açıklamada, "FC Barcelona, Ferran Torres'in transferi için Manchester City ile anlaşmaya vardı.

"Oyuncu, 30 Haziran 2027'ye kadar beş yıllık bir sözleşme imzalarken satın alma bedeli ise 1 milyar euro olarak belirlendi" denildi.

City futbol direktörü Txiki Begiristain, Ferran Torres’in ayrıldığını söylerken şu şekilde konuştu: "Ferran, Manchester City'de elde ettiği başarıdan gurur duymalı.

"Geçen sezon yeni bir ülkeye ilk gelişiydi ama iyi adapte oldu. Her zaman %100’ünü verdi, takım için çok çalıştı ve kupalar kazanmamıza yardımcı oldu.

“Sakatlığı ne yazık ki bu sezon daha fazla maç oynamasını engelledi, ancak Ferran birlikte çalışmaktan keyif aldığımız bir oyuncuydu. Ona, Barcelona'da ve kariyerinin geri kalanında en iyi dileklerimizi sunuyoruz.”

Torres, City’de ne yaptı?

City, Ağustos 2020'de Valencia'dan Torres ile imzalamak için 21 milyon sterlin öderken İspanyol oyuncu, kulüp için 43 maçta görev yaptı.

Ferran Torres, 16 gol atarken dört de asist yaptı ve bu süreçte Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası’nın kazanılmasına katkıda bulundu.

Torres Barça'ya ne getirecek?

Barça; yedi kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ve bir diğer yıldızı Antoine Griezmann da dahil olmak üzere mali kriz nedeniyle yaz aylarında kilit oyuncularının ayrılmasına izin vermişti.

Memphis Depay ve Sergio Agüero’yu bedelsiz olarak kadrosuna katan Barcelona’da; Depay iyi bir perfromans gösterirken Agüero, kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Teknik direktör Xavi; hücum anlamında daha fazla kaliteli oyuncu arzusunu gizlemezken Torres, kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptıktan sonra kesinlikle Barcelona'nın tasarımına uyuyor.

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