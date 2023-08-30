İspanyol devi Barcelona, 20 yaşındaki yıldızını göndererek ekonomik olarak rahatlamayı arzuluyor.

NE OLDU? Fabrizio Romano'ya göre, Tottenham takımı şu anda Fati için Barça ile bir anlaşma üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

Bu sayede İspanyol forvet 2024 yazına kadar Premier Lig'de kiralık olarak görev yapacak. Barcelona, yıldız oyuncusunu kiralık vermeye açık olmasına rağmen, Tottenham'ın Ansu'nun yıllık maaşının tamamını ödemesini istiyor.

Barcelona böylece, bu yılki maaş faturalarında indirime giderek ekonomik anlamda rahatlamayı amaçlıyor.

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BÜYÜK RESİM: Chelsea'ye de Fati'yle sözleşme imzalama fırsatı sunuldu ancak Maviler, henüz resmi bir yaklaşımda bulunmadı.

Fati'nin menajeri Jorge Mendes, ona her iki kulüp için de teklifte bulundu ve şu an itibariyle oyuncuyla sözleşme imzalamaya yakın olan taraf Tottenham...

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SIRADA NE VAR? Görünüşe göre Xavi, Fati'nin ayrılmasına onay vermekten memnun, ancak Tottenham'ın 1 Eylül'de transfer penceresi kapanmadan bu işi bitirmesi gerekiyor.

20 yaşındaki futbolcu, oynamak istediği bir kulübe giderek yeniden kariyerini çıkışa geçirip İspanya'nın Euro 2024 kadrosunda yer bulmayı amaçlıyor.