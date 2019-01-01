Balotelli'nin Brescia transferine batıl inanç ertelemesi

Bonservisi elinde bulunan ve birçok kulüple adı geçen yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin Serie A ekiplerinden Brescia ile anlaştığı iddia edildi.

Son olarak forması giyen 29 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli, transfer sezonu boyunca birçok kulüple anılıyordu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre ekiplerinden Brescia, bonservisi elinde bulunan oyuncu ile anlaşma sağladı. Balotelli'nin sözleşme imzaladığı dahi belirtildi. Ancak transferin henüz resmiyete dökülmemesinin sebebinin bir batıl inanç ile ilgili olduğu ifade edildi.

İddialara göre Balotelli, 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece, hatta gece yarısından 15 dakika önce sözleşmeye imza attı. Ancak Brescia Başkanı Massimo Cellino'nun, 17 sayısının İtalyan kültüründe uğursuz olarak görülmesinden ötürü transferin bir sonraki gün açıklanmasını istediği öne sürüldü.

Balotelli'nin Brescia ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı, Brescia'nın ligden düşmesi durumunda ise serbest kalacağı iletildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Nice'te, ikinci yarısını Marsilya'da geçiren yıldız isim, toplamda 25 maça çıktı ve 8 gol 1 asistlik katkı sağladı.