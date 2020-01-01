Balotelli'den Beşiktaş taraftarının çağrısına yanıt

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Mario Balotelli, Instagram'da taraftarın çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi.

Burak Yılmaz'ın 'e imza atmasının ardından golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri de Brescia'dan ayrılacağı konuşulan Mario Balotelli...

Siyah beyazlı taraftarlar, 29 yaşındaki forvete Instagram'dan 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) çağrısında bulundu. Daha önce ırkçı saldırıya maruz kalan Balotelli için bir pankart hazırlayan taraftarlar “Burada kimse sana ırkçılık yapamaz” ifadelerini kullandı.

Balotelli de Beşiktaşlı taraftarların bu pankartına kalp emojisiyle yanıt verdi.