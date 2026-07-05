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Balogun davası: Brüksel harekete geçti: "Utanç verici bir karar"

ABD - Belçika
ABD
Belçika
Dünya Kupası

Belçika Futbol Federasyonu, Belçika’da çeşitli siyasi destek mesajları aldı. FIFA’nın ABD’li forvetin cezasını askıya alarak Rudi Garcia’nın milli takımıyla oynanacak Dünya Kupası son 16 turu maçında forma giymesine izin vermesi, fair play’in temel ilkelerine yönelik bir tehdit ve bir “utanç” olarak nitelendirildi.


“Gerçek güç, fair play ilkelerine uygun ve tüm kurallara saygı göstererek kazanmakta yatar. Belçika yarın da bunu yapacak, diye konuştu Valonya Federasyonu Spor Bakanı Jacqueline Galant.

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